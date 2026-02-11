«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир восемь раз за два часа

Радиостанция УВБ-76, известная как «радиостанция Судного дня», или «Жужжалка», практически одновременно передала сразу восемь сообщений подряд, пишет Telegram-канал «УВБ-76 логи». По его данным, послания пришли за два часа.

В публикациях сказано, что первые сигналы начались в 09:05 мск, а последние — 11:33 мск. В эфире прозвучали слова «Акрокрен», «Рыболовный», «Хлевотюк», «Блицосидр», «Вихлянье», «Баранка», «Придирчивый» и «Уксопаб».

Военная станция УВБ-76 начала свое вещание в 1975 году и получила прозвище «Жужжалка» из-за характерного звука. Появилось множество версий по поводу ее предназначения, однако никто точно не знает природу загадочных сообщений и их смысл.

Ранее «радиостанция Судного дня» второй раз за сутки вышла в эфир и передала кодовое слово «баламутный». Послание появилось 9 февраля 2026 года в 18:52 мск. В этот же день в 12:47 мск «Жужжалка» выдала слово «нищенка». 29 января радиостанция УВБ-76 передала слово «стояк». Загадочное послание появилось в эфире в 11:57 мск.