Обломки украинского БПЛА упали на жилой дом в Беслане Меняйло: обломки БПЛА повредили крышу и окна многоквартирного дома в Беслане

В Беслане обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажного жилого дома, сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло в Telegram-канале. По его словам, повреждены крыша и окна здания. Экстренные службы эвакуировали 70 человек, одному из них потребовалась медицинская помощь.

В Беслане обломки БПЛА упали на крышу пятиэтажного жилого дома. Экстренно эвакуированы 70 человек, один из них обратился за медицинской помощью. Повреждены крыша и окна здания. Возгорания не произошло, — написал Меняйло.

Глава республики призвал местных жителей не поддаваться панике и доверять только той информации, которую он публикует у себя в социальных сетях. Он подчеркнул, что в регионе в круглосуточном режиме работает оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что воздушная атака ВСУ была отражена в шести районах Ростовской области. Под ударом оказались Миллеровский, Морозовский, Милютинский, Чертковский, Шолоховский и Каменский муниципалитеты. Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, никто не пострадал, данных о разрушениях не поступало.