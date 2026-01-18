Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 07:00

Раскрыты объекты США, находящиеся под угрозой удара ЕС из-за Гренландии

Economist: военным базам США грозит удар ЕС из-за Гренландии

Фото: Sergey Metelitsa/Global Look Press
Европейский союз может вступить в противостояние с Соединенными Штатами в случае, если они захватят Гренландию, пишет журнал Economist. В материале указали, что ЕС может пригрозить США ликвидацией их военных баз.

Многие европейские государства захотят, чтобы они (базы. — NEWS.ru) остались, независимо от любых операций в Арктике, в качестве меры обеспечения безопасности. Другие же могут рассматривать угрозу их ликвидации как рычаг давления на американцев, — говорится в материале.

Автор статьи полагает, что Европа также может попытаться развязать новую торговую войну с США, пытаясь надавить на американские технологические компании. Однако это окажет также «огромное давление на бюджеты», констатировал он.

Ранее появилась информация, что Белый дом предпочитает вариант присоединения Гренландии к США через референдум среди местных жителей. Администрация Трампа рассматривает в том числе возможность проведения кампаний по дезинформации для влияния на мнение жителей датской автономии.

Также сенаторы США от обеих ведущих партий разработали законопроект, направленный на защиту территориальной целостности стран — членов НАТО. Документ, подготовленный демократом Джинн Шахин и республиканкой Лизой Мурковски, прямо запрещает использование средств Госдепа и Пентагона для планирования или проведения блокады, оккупации или аннексии территории любого члена Альянса.

