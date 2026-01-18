Климатолог раскрыл главный «двигатель» глобального потепления

Главным долгосрочным фактором изменения климата является деятельность человека, сообщил РИА Новости климатолог Алексей Кокорин. По его словам, сжигание топлива людьми создает устойчивое усиление парникового эффекта.

Главный фактор долгосрочного изменения климата — антропогенный. <…> При этом однозначно доказано, что львиную долю этого эффекта дает сжигание ископаемого топлива. Исходя из этого, можно делать прогнозы, понимая, что потребление и сжигание этого топлива продлится, как минимум, в течение XXI века, — заявил Кокорин.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин рассказал о прогнозе погоды в Петербурге — ожидается резкое похолодание. К 19 января температура воздуха опустится до -1–3 градуса, а к 24 января — до -24 градусов. По словам эксперта, ожидается, что к концу недели перестанет падать снег.

Также стало известно, что ночь на 18 января станет одной из самых холодных в Москве и Подмосковье с начала зимы. По прогнозу Гидрометцентра России, температура в столице достигнет -19 градусов, а в области — 23 градусов мороза.