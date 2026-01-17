Атака США на Венесуэлу
17 января 2026 в 17:56

Синоптики предрекли одну из самых суровых зимних ночей в Москве

Гидрометцентр: ночь на 18 января в Москве может стать одной из самых холодных

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Предстоящая ночь на 18 января может стать одной из самых холодных в Москве и Подмосковье как с начала года, так и с начала зимы, сообщили в Гидрометцентре России. Согласно прогнозу синоптиков, в столице температура может опуститься до –19 градусов, а в области — до –23 градусов, пишет ТАСС.

Грядущей ночью на фоне облачной погоды с прояснениями в Москве мороз может окрепнуть до 17–19 градусов, местами — до –23 градусов, в Подмосковье ожидается 17–22 градуса ниже ноля, местами — до –27 градусов, — отметили в Гидрометцентре.

По его данным, днем 18 января столбики термометров поднимутся от –9 до –11 градусов в Москве и от –9 до –17 градусов в Подмосковье. Несмотря на сильные морозы, рекорд 1940 года (–41,1 градуса), установленный 86 лет назад, останется непобитым.

Ранее синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин сообщил, что в Санкт-Петербурге ожидается резкое похолодание. По его прогнозам, в понедельник температура воздуха в городе составит –1–3 градуса, а уже к субботе она опустится до –24 градусов. При этом, уточнил он, к концу недели в Северной столице прекратятся снегопады.

