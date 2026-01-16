Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
16 января 2026 в 14:55

Синоптик спрогнозировал резкую перемену погоды в Санкт-Петербурге

Синоптик Ильин: похолодание с -1 до -24 градусов ожидается в Санкт-Петербурге

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Санкт-Петербурге ожидается резкое похолодание, сообщил в беседе с NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его прогнозам, в понедельник температура воздуха в городе составит -1-3 градуса, а уже к субботе она опустится до -24 градусов. При этом, уточнил он, к концу недели в северной столице прекратятся снегопады.

В Петербурге начало недели обещает быть достаточно теплым. В понедельник термометры покажут –1–3 градуса, днем ожидается снег. Резкое похолодание ожидается в четверг: в дневное время ожидается -9–11 градусов. А в ночь на субботу подморозит до -22–24 градусов. Без осадков, — сообщил Ильин.

Также синоптик спрогнозировал рост атмосферного давления к концу недели. По его словам, к выходным оно достигнет отметки 775–777 миллиметров ртутного столба. Ильин отметил, что в Петербурге на следующей неделе будет дуть юго-западный ветер, а его скорость не превысит пяти метров в секунду.

Ранее автоэксперт Иван Зенкевич дал совет, как завести машину в сильный мороз. По его словам, при температуре ниже −20 градусов аккумулятор на ночь лучше заносить в теплое помещение. Он отметил, что лучше избегать прикуривания, так как оно может вызвать сбои в электронике автомобиля.

зима
морозы
прогнозы
погода
Санкт-Петербург
Максим Ширяев
М. Ширяев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кинопродюсер сгенерировал судебное решение с ИИ и поплатился штрафом
В Госдуме ответили, насколько важны разведданные Франции для Украины
Директору нацпарка «Куршская коса» избрали меру пресечения
Гомельский раскрыл, сможет ли Касаткин набрать прежнюю форму
Иран пригрозил в ООН ответом в случае агрессии в свой адрес
Жители Брянской области остались без света и тепла из-за обстрела
Стало известно, кто временно возглавит Михайловский театр
Москвичам пообещали теплую погоду в Крещение
Медведев раскрыл, сколько человек подписали контракт с Минобороны
Кехман покинул должность худрука Михайловского театра в Петербурге
«Уже где-то стоят»: депутат о выходе Польши из Оттавской конвенции по минам
ИИ оставит россиян без работы? Безлюдное производство и темные цеха: детали
Авто известного топ-менеджера загорелось прямо на ходу и попало на видео
НАТО удалила с сайта брифинг с провокационными заявлениями
Магнитные бури сегодня, 16 января: что будет завтра, упадок сил, депрессия
Кафельников ждет победы российских теннисистов на Australian Open
Адвокат Карапетяна анонсировал два важных судебных заседания по его делу
Спасла депортация: россиянка избежала казни в Китае, как это было
Востоковед объяснил, зачем США была нужна операция «Буря в пустыне»
Пули в колесах заставили водителя Porsche подчиниться ДПС
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день
Семья и жизнь

Нежный салат с курицей и черносливом: простой рецепт на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.