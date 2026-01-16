Синоптик спрогнозировал резкую перемену погоды в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге ожидается резкое похолодание, сообщил в беседе с NEWS.ru синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин. По его прогнозам, в понедельник температура воздуха в городе составит -1-3 градуса, а уже к субботе она опустится до -24 градусов. При этом, уточнил он, к концу недели в северной столице прекратятся снегопады.

В Петербурге начало недели обещает быть достаточно теплым. В понедельник термометры покажут –1–3 градуса, днем ожидается снег. Резкое похолодание ожидается в четверг: в дневное время ожидается -9–11 градусов. А в ночь на субботу подморозит до -22–24 градусов. Без осадков, — сообщил Ильин.

Также синоптик спрогнозировал рост атмосферного давления к концу недели. По его словам, к выходным оно достигнет отметки 775–777 миллиметров ртутного столба. Ильин отметил, что в Петербурге на следующей неделе будет дуть юго-западный ветер, а его скорость не превысит пяти метров в секунду.

Ранее автоэксперт Иван Зенкевич дал совет, как завести машину в сильный мороз. По его словам, при температуре ниже −20 градусов аккумулятор на ночь лучше заносить в теплое помещение. Он отметил, что лучше избегать прикуривания, так как оно может вызвать сбои в электронике автомобиля.