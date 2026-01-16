Атака США на Венесуэлу
16 января 2026 в 10:33

Автоэксперт объяснил, как завести машину в сильный мороз

Автоэксперт Зенкевич: аккумулятор на ночь можно занести в теплое помещение

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Зимой при температуре ниже −20 градусов аккумулятор на ночь можно заносить в теплое помещение, рассказал LIFE.ru автоэксперт Иван Зенкевич. Он отметил, что чаще всего машины не заводятся из-за разряженного аккумулятора.

Лучше избегать прикуривания, так как оно может вызвать сбои в электронике автомобиля. Однако, если все же необходимо, делайте это правильно: подключайте минусовый провод (массу) к корпусу или металлической части двигателя, а не к аккумулятору. Прикуривайте от заведенного автомобиля (не заглушенного), а если двигатель не заводится сразу — не мучайте его, давая слишком много попыток, — рассказал Зенкевич.

По словам автоэксперта, замену аккумулятора необходимо производить примерно раз в три года. Он подчеркнул, что дорогие импортные модели могут служить дольше.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин рассказал, что проверить качество стеклоомывающей жидкости можно, заморозив небольшое количество: качественный состав не должен кристаллизоваться. Он подчеркнул, что стоимость легальной незамерзайки составляет от 500 рублей за пять литров.

