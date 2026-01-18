Дмитриев посоветовал Каллас писать посты в X без алкоголя Дмитриев: Каллас не стоит пить перед тем, как сочинять посты в X

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев посоветовал главе дипломатии ЕС Кае Каллас не пить перед тем, как писать посты в соцсети X. Таким образом он прокомментировал заявление Каллас о том, что непростая ситуация в мире побуждает начать употреблять алкоголь.

Кроме того, Каллас заявила, что пошлины из-за Гренландии приведут к убыткам США и ЕС, а также отвлекут НАТО от помощи Украине. Дмитриев отметил, что такие слова совсем не похожи на демонстрацию силы.

Дорогая Кая, возможно, лучше не пить перед тем, как писать посты. Угрожать США тем, что они «станут беднее» — не демонстрация силы, о которой вы думаете, — констатировал Дмитриев.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что европейские лидеры утратили способность к взвешенным решениям, у них не осталось иных советов, кроме как употреблять алкоголь. По его словам, если политики ЕС «будут в беспамятстве что-то там орать», это окажется «менее инвазивно», чем их действия в трезвом состоянии.

До этого Каллас рассказала, что страны — члены ЕС обсуждают возможные ответные шаги на планы США по Гренландии. В ходе пресс-конференции в Берлине она подчеркнула, что эти консультации ведутся в закрытом режиме и не предназначены для публичного обсуждения.