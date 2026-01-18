Атака США на Венесуэлу
18 января 2026 в 06:38

Три российских аэропорта закрыли небо

Росавиация: в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса ограничили работу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса, сообщила пресс-служба Росавиации. Ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов, пояснило ведомство.

Аэропорты Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный») и Магаса. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, — говорится в публикации.

Ранее порядка тысячи пассажиров застряли в аэропорту Краснодара. Они не могли улететь около 30 часов. Отмечается, что в городе задерживался 31 рейс на вылет и прилет. На видео видно, что зал ожидания был переполнен.

Кроме того, массовая задержка авиарейсов была зафиксирована в Калининградском международном аэропорту Храброво. В общей сложности было задержано 20 рейсов. Уточняется, что совершить посадку в аэропорту Калининграда не могли 13 бортов. Среди них были рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Нижнего Новгорода. Кроме того, задержано семь рейсов на вылет в Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург и Уфу.

