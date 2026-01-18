«Не считаясь с жертвами»: в Киеве заявили о возможной тотальной мобилизации Медведчук: Зеленский может ввести тотальную мобилизацию на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский и его советники могут объявить тотальную мобилизацию на Украине, чтобы избежать мирного урегулирования конфликта, заявил ТАСС глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук. По его словам, ситуация зашла уже очень далеко, и теперь украинская власть попросту не может остановиться.

Украинский народ втянули в трагическую катастрофу, за которую ее руководителям придется отвечать так или иначе. Поэтому и конфликт для банды Зеленского — спасительный круг, за который они судорожно цепляются, не считаясь с жертвами простых людей, — сказал он.

Ранее Медведчук отметил, что председатель Верховной рады Украины может на законных основаниях забрать полномочия у Зеленского, он также может стать подписантом мирных соглашений. Политик уточнил, что управлять страной может только легитимный, избранный украинским народом лидер.

Тем временем научный руководитель Российского совета по международным делам политолог Андрей Кортунов допустил, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный намерен вернуться на родину, чтобы участвовать в президентских выборах. По его мнению, это может сигнализировать о том, что на встрече между Киевом и Вашингтоном в Майами поднимался вопрос украинского голосования.