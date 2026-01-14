Загадочное слово «вылезло» из УВБ-76 через русские имена В эфире УВБ-76 прозвучало слово «люэсобаул»

УВБ-76, известная также как «радиостанция Судного дня», вышла в эфир со словом «люэсобаул», следует из публикации Telegram-канала «УВБ-76 логи». «Жужжалка» передала послание через русские имена.

74214. Леонид, Юрий, эхо, Семен, Ольга, Борис, Анна, Ульяна, Леонид. 4858 2138, — следует из сообщения.

Ранее в эфире «радиостанции Судного дня» два дня играла музыка. Сквозь помехи пробивалась песня What's Up группы 4 Non Blondes. В комментариях некоторые радиолюбители отметили, что музыку может транслировать не сама УВБ-76, а посторонние энтузиасты. Также на радиостанции звучал фрагмент из «Лебединого озера» Петра Чайковского.

17 декабря УВБ-76 вышла в эфир со словом «татумари». Сообщение прозвучало после выступлений президента России Владимира Путина и главы Минобороны Андрея Белоусова на расширенной коллегии оборонного ведомства.

«Радиостанция Судного дня» — это неофициальное название таинственных радиостанций, которые периодически выходят в эфир на коротких волнах. Они передают звуки, наборы цифр или странные слова. Их назначение неизвестно. Считается, что такие станции могут использоваться для связи спецслужб или военных, но официальных подтверждений этому нет.