18 января 2026 в 07:11

Аналитик назвала альтернативу вкладам при снижении доходности

Аналитик Замалеева посоветовала государственные облигации вместо вкладов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Снижение доходности вкладов в настоящий момент определяется политикой Банка России и налоговыми новациями, заявила агентству «Прайм» аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева. По ее словам, деньги сейчас стоит вкладывать в государственные и корпоративные облигации, которые позволяют зафиксировать доходность выше, чем сегодня предлагают по депозитам.

Для консервативных инвесторов это наиболее близкий по риску инструмент, — отметила аналитик.

Замалеева также добавила, что есть и второй вариант: фонды на облигационный и денежный рынок. Они позволяют оперативно реагировать на изменение ставок. Также стоит обратить внимание на защитные активы — золото и другие драгметаллы, которые обещают хороший рост.

Ранее финансист Юлия Кузнецова заявила, что россиянам следует создать финансовую подушку к старости, поскольку именно эти сбережения позволят закрыть им все потребности. Она отметила, что формальный минимум накопленных пенсионных баллов в 30 ИПК не обеспечивает прожиточного минимума.

Также стало известно, что в 2025 году объем валюты россиян на вкладах по сравнению с 2022 годом упал более чем в два раза. В начале года ее объем составлял $93 млрд. К сентябрю 2025-го объем валюты сократился до $40 млрд.

