Экономист назвала необычный способ гасить платежи по ипотеке Экономист Гогаладзе заявила, что с помощью облигаций можно гасить ипотеку

Облигации можно использовать не только как инструмент сохранения капитала, но и как источник регулярного дохода для покрытия обязательных платежей, заявила в беседе с агентством «Прайм» экономист Ольга Гогаладзе. По ее словам, речь идет об ипотеке, кредитах и коммунальных расходах.

Она объяснила, что инвестор приобретает долговые ценные бумаги через посредника и, как правило, дважды в год получает купонные выплаты. Брокер автоматически удерживает налог, а оставшиеся средства поступают на счет. Этот регулярный поток денег можно использовать для ежемесячных платежей, фактически формируя устойчивый источник пассивного заработка, уточнила Гогаладзе.

В установленную дату со счета автоматически списывается фиксированная сумма. К моменту завершения ипотечного срока сохранятся и недвижимость, и инвестиционный капитал, — отметила эксперт.

Особенно выигрышной такая схема становится при наличии льготной ипотеки. Если средняя доходность по облигациям достигает 14%, а ставка по льготному жилищному кредиту составляет около 6%, то разница превращается в дополнительную прибыль, резюмировала экономист.

