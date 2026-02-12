Зимняя Олимпиада — 2026
Экономист назвала необычный способ гасить платежи по ипотеке

Экономист Гогаладзе заявила, что с помощью облигаций можно гасить ипотеку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Облигации можно использовать не только как инструмент сохранения капитала, но и как источник регулярного дохода для покрытия обязательных платежей, заявила в беседе с агентством «Прайм» экономист Ольга Гогаладзе. По ее словам, речь идет об ипотеке, кредитах и коммунальных расходах.

Она объяснила, что инвестор приобретает долговые ценные бумаги через посредника и, как правило, дважды в год получает купонные выплаты. Брокер автоматически удерживает налог, а оставшиеся средства поступают на счет. Этот регулярный поток денег можно использовать для ежемесячных платежей, фактически формируя устойчивый источник пассивного заработка, уточнила Гогаладзе.

В установленную дату со счета автоматически списывается фиксированная сумма. К моменту завершения ипотечного срока сохранятся и недвижимость, и инвестиционный капитал, — отметила эксперт.

Особенно выигрышной такая схема становится при наличии льготной ипотеки. Если средняя доходность по облигациям достигает 14%, а ставка по льготному жилищному кредиту составляет около 6%, то разница превращается в дополнительную прибыль, резюмировала экономист.

Ранее сообщалось, что собственник вправе не оплачивать дополнительные жилищно-коммунальные услуги, если их внесли в платежную квитанцию без его предварительного одобрения. В их число могут входить охрана, услуги консьержа и уборка территории или подъезда.

