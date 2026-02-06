Россияне купили рекордные объемы облигаций в 2025 году

В 2025 году российские граждане приобрели рекордные за всю историю объемы облигаций федерального займа и корпоративных бумаг (490 млрд рублей), следует из обзора рисков финансовых рынков Банка России. Основной объем вложений пришелся на операции с ОФЗ.

Для сравнения, в 2024 году объем покупок ОФЗ физическими лицами составил 196 млрд рублей, в 2023 году — 183 млрд рублей. В предыдущие годы вложения населения в государственные облигации находились на более низком уровне.

Чистые вложения физических лиц в ОФЗ с учетом погашений в 2025 году достигли 392 млрд рублей. Этот объем составил около 6% от совокупных чистых заимствований Министерства финансов за год, указали в Банке России.

В январе текущего года физические лица купили на вторичных торгах ценных бумаг Минфина России на 34,2 млрд рублей. Показатель ниже средних значений 2025 года (35,9 млрд рубдей в месяц).

Ранее аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева заявила, что снижение доходности вкладов в настоящий момент определяется политикой Банка России и налоговыми новациями. По ее словам, деньги сейчас стоит вкладывать в государственные и корпоративные облигации, которые позволяют зафиксировать доходность выше, чем сегодня предлагают по депозитам.