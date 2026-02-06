Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 февраля 2026 в 17:07

Россияне купили рекордные объемы облигаций в 2025 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В 2025 году российские граждане приобрели рекордные за всю историю объемы облигаций федерального займа и корпоративных бумаг (490 млрд рублей), следует из обзора рисков финансовых рынков Банка России. Основной объем вложений пришелся на операции с ОФЗ.

Для сравнения, в 2024 году объем покупок ОФЗ физическими лицами составил 196 млрд рублей, в 2023 году — 183 млрд рублей. В предыдущие годы вложения населения в государственные облигации находились на более низком уровне.

Чистые вложения физических лиц в ОФЗ с учетом погашений в 2025 году достигли 392 млрд рублей. Этот объем составил около 6% от совокупных чистых заимствований Министерства финансов за год, указали в Банке России.

В январе текущего года физические лица купили на вторичных торгах ценных бумаг Минфина России на 34,2 млрд рублей. Показатель ниже средних значений 2025 года (35,9 млрд рубдей в месяц).

Ранее аналитик финансового маркетплейса «Банки.ру» Гаянэ Замалеева заявила, что снижение доходности вкладов в настоящий момент определяется политикой Банка России и налоговыми новациями. По ее словам, деньги сейчас стоит вкладывать в государственные и корпоративные облигации, которые позволяют зафиксировать доходность выше, чем сегодня предлагают по депозитам.

облигации
ценные бумаги
офз
россияне
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин встретился с главой группы «Мантера» Ткачевым
Реестр иноагентов пополнился новыми именами
Слово «коуч» может обрести официальный статус в русском языке
Россияне купили рекордные объемы облигаций в 2025 году
В Москве задержали организовавших нелегальную миграцию полицейских
Программы для перехода к экономике замкнутого цикла подготовили 59 регионов
Глава МИД Швейцарии допустил дипломатическую оплошность на встрече в Москве
«Интервенция»: Лавров ответил на выступлении Рютте в Раде
Мощнейший удар и стягивание солдат под Сумы: новости СВО на вечер 6 февраля
Роспотребнадзор выясняет детали гибели россиянки после ужина в Египте
Депутат ответил, как отказ отелей от работы с «Яндексом» повлияет на туризм
«Любой ценой»: Лавров объяснил цель Запада на Украине
Мирошник раскрыл цель терактов со стороны Киева
В ЕК заявили о подготовке нового пакета санкций против России
Самойлова испугалась Джигана после драки с охранниками
Стало известно, где нашли оружие после покушения на генерала Алексеева
ЦБ сообщил о невиданном росте золотых резервов России
Россиянам объяснили, почему есть снег опасно
Соседи Леонтьева раскрыли, как давно не видели певца в Москве
В Ленобласти поймали домушника с грелкой, миксером и продуктами
Дальше
Самое популярное
Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом
Общество

Пеку и пеку, остановиться не могу: вместо королевской ватрушки делаю пирог «Любимый» с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.