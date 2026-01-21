Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
21 января 2026 в 15:57

Минфин США отреагировал на продажу Данией американских облигаций

Бессент: продажа Данией американских облигаций не вызывает беспокойства

Скотт Бессент Скотт Бессент Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Планы датского пенсионного фонда по продаже американских облигаций не вызывают беспокойства из-за незначительности суммы, заявил министр финансов США Скотт Бессент каналу CBS News в Давосе. До этого чиновник назвал ложным утверждением предположения о том, что европейцы могут начать распродавать госдолг США в ответ на действия Белого дома по Гренландии.

По его словам, такие действия могли бы оказать разрушительное влияние на мировые рынки. Однако, утверждает Бессент, конкретный случай с датским фондом не имеет подобных масштабов и не вызывает опасений.

Ранее инвестиционный директор датского пенсионного фонда AkademikerPension Андерс Шелде заявил о решении продать все американские государственные облигации до конца января. По его словам, на это повлияли в том числе планы президента США Дональда Трампа установить контроль над Гренландией, а также опасения по поводу бюджетной дисциплины Вашингтона и ожидаемое ослабление доллара. Данный шаг является частью стратегии по сокращению рисков, связанных с активами Соединенных Штатов.

США
Дания
облигации
Скотт Бессент
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-глава «Укрэнерго» погиб при несчастном случае на подстанции
Мощь «Искандера» и бегство киевских чинуш: новости СВО на вечер 21 января
«Кто в лес, кто по дрова»: Володин о системе тарифообразования в сфере ЖКХ
Трамп заявил, что рад выступать перед большим количеством друзей и врагов
Трамп объяснил, зачем США вводят пошлины против других стран
Названа сумма, которую можно получить за разбитое при уборке снега авто
Полковник оценил перспективу взятия Сум российской армией
Огромный сугроб «угнал» машину у россиянина
HR-эксперт рассказала, в какие месяцы лучше искать работу
Трамп не узнал Европу и признался в любви
«Лет через 20»: в Минтрансе спрогнозировали, во что превратятся автомобили
Москалькова высказалась о перспективах обменов пленными между РФ и Украиной
Врач дала советы, как эффективно повысить уровень железа в организме
Раскрыто, что связывало задержанного на Гоа маньяка-аниматора с жертвами
Женщина проткнула соседа-зоофила ножом из-за таксы
Стало известно, что грозит организаторам фиктивных браков с военными
Федору Емельяненко присвоили звание заслуженного тренера России по самбо
Экс-супругов задержали за браки с участниками СВО ради денег
Биолог ответила, можно ли добавлять прокисшее молоко в блины
Владельца «Читай-города» заподозрили в пропаганде нетрадиционных отношений
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.