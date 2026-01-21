Минфин США отреагировал на продажу Данией американских облигаций

Планы датского пенсионного фонда по продаже американских облигаций не вызывают беспокойства из-за незначительности суммы, заявил министр финансов США Скотт Бессент каналу CBS News в Давосе. До этого чиновник назвал ложным утверждением предположения о том, что европейцы могут начать распродавать госдолг США в ответ на действия Белого дома по Гренландии.

По его словам, такие действия могли бы оказать разрушительное влияние на мировые рынки. Однако, утверждает Бессент, конкретный случай с датским фондом не имеет подобных масштабов и не вызывает опасений.

Ранее инвестиционный директор датского пенсионного фонда AkademikerPension Андерс Шелде заявил о решении продать все американские государственные облигации до конца января. По его словам, на это повлияли в том числе планы президента США Дональда Трампа установить контроль над Гренландией, а также опасения по поводу бюджетной дисциплины Вашингтона и ожидаемое ослабление доллара. Данный шаг является частью стратегии по сокращению рисков, связанных с активами Соединенных Штатов.