Датский пенсионный фонд принял неожиданное решение из-за Гренландии

Датский пенсионный фонд AkademikerPension решил избавиться от всех американских государственных облигаций до конца января, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на его инвестиционного директора Андерса Шелде. По его словам, данное решение связано в том числе с намерением президента США Дональда Трампа установить контроль над Гренландией.

Среди других причин глава фонда назвал опасения относительно бюджетной дисциплины США и прогнозируемое ослабление доллара. Этот шаг является частью стратегии по снижению рисков, связанных с американскими активами.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что определение будущего статуса Гренландия — это тема для диалога исключительно между Данией и Соединенными Штатами. Он уточнил, что данная проблема не входит в сферу полномочий структур Европейского союза и не должна становиться предметом их рассмотрения. По словам Сийярто, спор носит сугубо двусторонний характер.

Кроме того, неназванный советник Трампа заявил, что американская администрация не рассматривает вступление Гренландии в состав государства на правах штата. Вместо этого Белый дом заинтересован в создании союзнических отношений с данной территорией.