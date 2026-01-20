В США раскрыли истинные планы на Гренландию

Власти США не планируют делать Гренландию новым штатом, но стремятся к союзу с этой территорией, сообщает телеканал CNN, ссылаясь на слова неназванного советника американского президента Дональда Трампа. Другой источник, знакомый с ситуацией, указал, что команда Трампа в целом согласна с необходимостью установить контроль США над островом. При этом среди советников президента пока нет единого мнения о том, как достичь этой цели.

Мы не хотим делать из них (Гренландии. — NEWS.ru) штат. Хотим ли мы быть в союзе с ними? Несомненно, — сказал собеседник телеканала.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген подписали дополнительное соглашение к союзническим обязательствам по НАТО. Этот договор касается защиты острова. В соответствии с ним Соединенные Штаты взяли на себя обязательство оборонять Гренландию от возможной агрессии.

Ранее сообщалось, что самолеты Североамериканского командования аэрокосмической обороны (NORAD) вскоре прибудут в Гренландию. Полеты входили в изначальные планы и носят регулярный характер. Они формально обеспечены всеми необходимыми разрешениями. Воздушные суда направятся на космическую базу Питуффик. Она представляет собой американский объект, расположенный на территории автономии.