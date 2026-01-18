Почему началась блокада Ленинграда: причины и предпосылки

Блокада Ленинграда остается одним из самых страшных и героических эпизодов Великой Отечественной войны, символом невероятного мужества и глубочайшей трагедии. 872 дня осады унесли жизни сотен тысяч мирных жителей, погибших от голода, бомбежек и холода. Но чтобы понять весь масштаб произошедшего, необходимо обратиться к истокам этой катастрофы и ответить на ключевой вопрос: почему именно Ленинград оказался в плотном кольце вражеских войск и почему нацистская Германия поставила своей целью не просто захват, а тотальное уничтожение города и его населения? Причины этого решения лежат в нескольких плоскостях: стратегической, идеологической и военной, тесно переплетаясь между собой.

Стратегические цели Гитлера: почему Ленинград был важен для вермахта

С самого начала планирования войны против Советского Союза, зафиксированного в директиве № 21 План «Барбаросса», Ленинград занимал особое, исключительно важное место. Город рассматривался не просто как одна из многих целей, а как ключевой узловой пункт всей северной части кампании. Во-первых, Ленинград был крупнейшим промышленным и научным центром страны. Здесь располагались гигантские заводы, такие как Кировский и Ижорский, производившие танки и броню, а также множество предприятий оборонного комплекса. Его захват фашистами означал бы для СССР потерю значительной части военно-промышленного потенциала. Во-вторых, город был колыбелью Балтийского флота. Контроль над Ленинградом и главной военно-морской базой Кронштадт автоматически давал бы Германии господство на Балтийском море, позволяя заблокировать советские морские силы и обеспечить безопасность перевозок стратегических ресурсов, в частности железной руды из Швеции. В-третьих, Ленинград являлся важнейшим транспортным узлом. Захват города позволял фашистам перерезать последнюю железнодорожную магистраль, связывавшую центральную часть СССР с Мурманском и Архангельском, которые были портами, получавшими помощь от союзников по ленд-лизу. Кроме того, падение Ленинграда открывало бы путь для соединения немецких войск с финской армией, что окончательно стабилизировало бы северный фланг всего Восточного фронта и высвободило группу армий «Север» для атаки на Москву. Таким образом, с чисто военно-стратегической точки зрения Ленинград был необходим Гитлеру как для нанесения сокрушительного удара по экономике и логистике противника, так и для обеспечения собственных тылов и дальнейшего наступления.

Производство снарядов на ленинградском заводе Фото: Борис Кудояров/РИА Новости

Идеологическая война: уничтожение символа советской власти

Однако одними лишь стратегическими расчетами нельзя объяснить ту беспрецедентную жестокость, с которой нацисты обрекли на голодную смерть жителей города. Глубинная причина лежала в области идеологии. Для Адольфа Гитлера и его приближенных Ленинград был не просто городом на карте. Он был колыбелью Октябрьской революции 1917 года, символом большевизма, который нацистская идеология считала своим смертельным врагом, и «цитаделью еврейско-большевистской интеллигенции». Уничтожение Ленинграда было актом не только военным, но и метафизическим — стирание с лица земли самого духа революции, того, что нацисты называли «азиатским варварством».

В сентябре 1941 года эти установки были конкретизированы в директивах Верховного главнокомандования вермахта. В них прямо говорилось, что фюрер принял решение стереть Ленинград с лица земли. Предполагалось, что после поражения советских войск и окружения города он будет подвергнут тотальной блокаде, разрушен артиллерией и авиацией, а его население вымрет от голода. Немецкому командованию даже было запрещено принимать капитуляцию, если бы она последовала. Город не планировалось кормить, оккупировать и интегрировать в рейх. Его ждала участь, аналогичная судьбе Варшавы, но в несравнимо больших масштабах. Эта идеологическая установка превращала солдат вермахта не в завоевателей, а в палачей, а блокаду — в инструмент целенаправленного геноцида. Уничтожение Ленинграда и его жителей должно было стать демонстрацией тотального превосходства Третьего рейха и актом морального устрашения для всего остального советского народа.

Провал попыток быстрого захвата: как оборона города изменила планы немцев

Изначальный план немецкого командования, однако, не предусматривал длительной осады. Гитлер и его генералы, ослепленные успехами блицкрига в Европе, были уверены, что Ленинград падет так же быстро, как и Париж. Группа армий «Север» под командованием фельдмаршала фон Лееба должна была стремительным ударом прорваться к городу и захватить его к июлю 1941 года. Но здесь вермахт столкнулся с ожесточенным, яростным сопротивлением, которого он не ожидал. Советские войска, несмотря на тяжелейшие потери и отступление, оказывали отчаянное сопротивление на каждом рубеже. Ключевую роль сыграли бои за Лужский оборонительный рубеж, где наступление было задержано почти на месяц. Это была первая серьезная задержка, сорвавшая график всего плана «Барбаросса».



Бойцы Волховского фронта во время строительства противотанковых оборонительных сооружений на Лужском рубеже Фото: Григорий Чертов/РИА Новости

Даже прорвав Лужский рубеж, немцы не смогли взять город с ходу. На подступах к Ленинграду завязались кровопролитные бои. Непосредственно штурм города, начавшийся в сентябре, захлебнулся. Части Красной армии и народного ополчения сражались за каждый дом, каждую улицу, каждую высоту. Неоценимый вклад в оборону внесла артиллерия Балтийского флота, которая своими мощными орудиями наносила сокрушительные удары по скоплениям вражеских войск. Потери вермахта росли, темп наступления был окончательно потерян. Немецкое командование поняло, что взять крупный, хорошо подготовленный к обороне город лобовой атакой без колоссальных жертв, которые они были не готовы нести, невозможно. Кроме того, Гитлер решил перебросить часть войск на Москву, считая, что взятие столицы будет равносильно победе. Было решено перейти к плану Б — осаде и уничтожению голодом. Окружение, которое замкнулось 8 сентября 1941 года, стало не изначальной целью, а вынужденной мерой, к которой привела героическая оборона защитников Ленинграда. Началась затяжная и изнурительная осада, которая в конечном счете не достигла своей главной цели — полного уничтожения города.

Кошки блокадного Ленинграда: как пушистые герои спасали город от крыс

Среди всех ужасов блокады есть одна история, которая с особой силой иллюстрирует невероятную волю к жизни. Речь идет о кошках, которые сыграли свою особую роль в спасении осажденного города. Зимой 1941–1942 годов в Ленинграде расплодились в неимоверных количествах крысы. Они стали настоящим бедствием. Грызуны уничтожали и без того скудные запасы продовольствия, проникая на склады и в квартиры. Но что было еще страшнее — они являлись переносчиками опаснейших заболеваний, таких как чума, холера, тиф и туляремия. Угроза эпидемии, которая могла добить и без того обессиленное население, стала абсолютно реальной. Весной 1943 года после прорыва блокады в город стали поступать продукты, и городские власти столкнулись с новой задачей: как спасти эти продукты от полчищ крыс. Было принято единственно верное решение — завезти в Ленинград кошек. В апреле из Ярославской области в город прибыл первый эшелон с дымчатыми кошками, которые считались лучшими крысоловами. Их сразу же распределили по продовольственным складам, музеям и жилым домам. За кошками выстраивались огромные очереди, их разбирали за считаные минуты. Позже, в конце войны, для закрепления успеха был проведен еще один «кошачий призыв» из Сибири. Пушистые «бойцы» с честью выполнили свою задачу. Они не только защитили запасы еды, но и, возможно, предотвратили смертоносную эпидемию и спасли тем самым тысячи человеческих жизней.

Теперь ежегодно 8 июня в Санкт-Петербурге (Ленинграде) проходит самый усатый и душевный праздник — Всемирный день петербургских кошек и котов. Он отражает особое отношение горожан к этим животным, которые стали символом города. Кошки живут в Эрмитаже, им посвящены памятники, их уважают как полноправных жителей. Эта любовь во многом связана с вечной памятью о подвиге кошек в годы блокады.



Празднование юбилейного 20-го Всемирного дня петербургских котов и кошек на Конногвардейском бульваре в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Ленинград выстоял благодаря стойкости своих жителей, работе Дороги жизни и, как это ни парадоксально, помощи четвероногих друзей.

Ранее мы рассказали, что ели жители блокадного Ленинграда, кроме хлеба.