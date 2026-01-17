Пиры в обкоме, хлеб с опилками, планы по сдаче: мифы о блокаде Ленинграда

Одно из самых известных трагических событий Великой Отечественной войны — блокада Ленинграда в 1941–1943 годах. В разных публикациях о ней содержатся порой противоречивые данные о том, что происходило в реальности. Историки до сих пор спорят о том, как питались тогда ленинградцы, какие события повлияли на развитие событий, и по другим вопросам. Все подробности о правде и мифах о блокаде — в материале NEWS.ru.

Сколько дней длилась блокада

В некоторых источниках утверждается, что блокада Ленинграда длилась 900 дней. Такое число фигурировало не только в советских, но и в западных публикациях. Так, в 1969 году американский историк Гаррисон Солсбери выпустил книгу, которая называлась The 900 days. The Siege of Leningrad («900 дней. Блокада Ленинграда»).

На самом деле блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года), или 872 дня, включая день начала и конца. В литературе также встречается 871 день.

Можно ли было избежать голода во время блокады

В самом начале блокады, 8 и 10 сентября 1941 года, Ленинград подвергся массированным авианалетам люфтваффе. В результате 280 зажигательных бомб было сброшено на территорию Бадаевских складов, на которых находились запасы продовольствия.

После бомбежек сгорело 38 деревянных пакгаузов и 11 построек, где находилось 3000 тонн муки и 2500 тонн сахара. После ликвидации пожара было собрано до тысячи тонн муки и до 900 тонн сахара.

Уничтоженная советскими войсками гитлеровская авиация Фото: Георгий Зельма/РИА Новости

Существует расхожее мнение, что этот пожар стал причиной начала голода в Ленинграде. Однако есть версия, что запасов продовольствия на складах было всего на три дня. Хотя по другим данным, сгоревшие запасы сахара могли обеспечить потребности населения города на протяжении приблизительно одного месяца.

Как рассказал NEWS.ru старший научный сотрудник Института российской истории РАН главный специалист Российского государственного архива социально-политической истории Сергей Соловьев, то, что пожар на Бадаевских складах стал причиной голода, это «очень сильное преувеличение». Оно основано на легенде, возникшей еще во время блокады, поскольку такие крупные города обеспечивались продовольствием «с колес».

«На складах не хранилось такого количества продовольствия, которого бы хватало для всего города. Конечно, в условиях голода ноября 1941-го — февраля 1942-го даже такое количество продовольствия могло спасти часть жизней, но, безусловно, значительного влияния на продовольственную ситуацию в городе это оказать не могло, — объяснил NEWS.ru исследователь блокады Ленинграда Геннадий Соболев. — Нужно еще сказать, что, когда в ноябре [1941 года] наступил смертельный голод, люди собирали на месте Бадаевских складов пропитанную сахаром мерзлую землю и делали из нее сладковатый напиток, прежде всего для детей».

Жители блокадного Ленинграда набирают воду. 1 декабря 1941 года Фото: Борис Кудояров/РИА Новости

Правда ли, что в блокадном Ленинграде делали хлеб с опилками

С началом блокады в Ленинграде обострилась ситуация с поставками продуктов питания. Есть сведения, что в хлеб в блокадном Ленинграде добавлялись опилки. Как утверждает Сергей Соловьев, это действительно так.

«В декабре 1941 года состав хлеба был таков: мука ржаная дефектная — 50%, соль — 10%, жмых — 10%, целлюлоза — 15%, соевая мука, мучная пыль, древесные опилки — 5%. Напомню, что тогда норма выдачи хлеба для рабочих составляла 250 граммов, а для иждивенцев — 125 граммов такого хлеба. Информация об этом впервые была обнародована на выставке, затем преобразованной в Музей обороны Ленинграда, еще в 1946 году — до разгрома этого музея накануне „Ленинградского дела“ осенью 1949 года», — пояснил Соловьев.

Во время блокады в хлеб добавлялась так называемая гидроцеллюлоза — обработанная химическим путем древесина, которая давала ему объем. В самые голодные дни 1941 года в тесто добавлялись обойная, солодовая и соевая мука и отруби. Ингредиентом мог служить жмых подсолнечного, хлопкового или льняного семени (в народе это называлось дурандой), а также вытряска из мешков кукурузной и ржаной муки.

Отряд бойцов идет по Московскому проспекту в Ленинграде. 7 декабря 1941 года Фото: Борис Кудояров/РИА Новости

Ситуация начала меняться в конце декабря 1941 года, когда постепенно наладилась транспортировка грузов и эвакуация граждан по Дороге жизни, пролегающей через Ладожское озеро. Всего по этому пути за время блокады было ввезено 2,3 млн тонн грузов и вывезено 1,4 млн человек. Но даже после того как пик голода был пройден, нехватка продовольствия оставалась важной проблемой для местных жителей.

Какую роль играл «Невский пятачок»

В сентябре 1941 года Красной армии удалось зацепиться за небольшой клочок земли на левом берегу Невы, получивший название «Невский пятачок». Считается, что первая попытка советских войск снять блокаду началась с боев на этом плацдарме.

Как отмечает Сергей Соловьев, ожесточенные бои на «Невском пятачке» продолжались в течение почти всего времени блокады вплоть до ее прорыва в январе 1943 года. Размеры его все время менялись. «Пятачок» после создания советского плацдарма на левом берегу Невы представлял собой участок от одного до четырех километров по фронту и от 350–700 до 1500 метров в глубину в районе поселка Московская Дубровка Мгинского района Ленинградской области.

Операция «Искра». Танковая бригада готовится к бою в районе Синявино. 17 января 1943 года Фото: Григорий Чертов/РИА Новости

Историк напомнил, что в сентябре 1942 года этот плацдарм был вновь отвоеван во время 3-й Синявинской операции. Наступление в данном районе заставило немцев перебросить сюда целую дивизию, а затем «Пятачок» сыграл важную роль при прорыве блокады в результате операции «Искра» в январе 1943 года.

«Наступление с „Невского пятачка“ поначалу не привело к прорыву немецкой обороны, но заставило немцев перебросить сюда силы из района Марьино, где форсирование Невы увенчалось успехом. Затем бои продолжились в феврале, и наконец немцы были отброшены. В целом можно сказать, что бои на „Невском пятачке“ были важной, но, конечно, не решающей частью боев за Ленинград. Но самое главное, что „Невский пятачок“ стал символом мужества солдат и командиров Красной армии, сумевших в тяжелейших условиях и с большими потерями отстаивать этот плацдарм», — добавил историк.

Правда ли, что руководство Ленинграда «пировало» во время голода

Тяжелое положение города приводило к тому, что вопрос питания высших партийных чиновников, а точнее разницы между их рационом и рационом простых людей, оказался в центре общественного внимания. До сих пор популярна версия о том, что первый секретарь Ленинградского обкома Андрей Жданов якобы устраивал пиры. Однако однозначных подтверждений этому нет.

Андрей Жданов Фото: РИА Новости

Например, бывший директор Большого драматического театра Геннадий Суханов рассказывал, что в годы блокады был близок к сотрудникам обкома и ничего не слышал о чревоугодии первого секретаря: «Я не мог заглянуть к Жданову в кабинет, но однажды видел его в коридоре Смольного в то время. Он был, как все мы. Серого цвета френч, пустой, лицо чисто выбритое, немного одутловатое, мне еще показалось, что у него была водянка. Вид у него был плохой. Он был не такой толстый, каким был до этого кошмара».

«Известно еще не все, так как данные о питании руководства Ленинграда — только самой высшей категории — еще не открыты для исследователей. Однако мы знаем, что сведения о „пирах“ на фоне блокадного голода имеют под собой почву только в виде слухов. Конечно, питание высшего руководства города было куда лучше, чем нормы снабжения „рядовых“ ленинградцев, но за пределы обычных военных норм оно, скорее всего, не выходило», — рассказывает историк Сергей Соловьев.

Ранее другие исследователи подробно рассказывали NEWS.ru про версии о якобы неравенстве между рядовыми блокадниками и руководящим составом. Сотрудник СПбГУ доктор исторических наук Никита Ломагин отмечал: несмотря на то, что высшее партийное и советское руководство во время блокады получало литерное снабжение категории А, «ни о каких излишествах в городе речи не было». При этом он признает, что «советское общество было иерархичным».

Продукты для Ленинграда. 1 декабря 1942 года Фото: Александр Бродский/РИА Новости

«Инициаторы так называемого Ленинградского дела, по которому были репрессированы руководители города в период Великой Отечественной войны, не смогли обнаружить или сфабриковать никаких доказательств того, что высшая партийная и советская номенклатура Ленинграда злоупотребляла властью в целях личного обогащения или же нарушала установленные правила распределения ограниченных продовольственных ресурсов. Если после войны в ходе борьбы за власть с выходцами из Ленинграда Берия и Маленков не смогли этого сделать, стоит ли к этому вопросу возвращаться сейчас?» — задается вопросом Ломагин.

Историк Михаил Пискунов также отмечал, что распределение продуктов в осажденном Ленинграде строилось по принципу распределения между людьми «в соответствии с их „ценностью“ для нужд обороны города и будущего страны».

«Делопроизводственная документация Смольного историкам по-прежнему в значительной части недоступна, ее заменяют общими сводками или косвенными источниками — партийного, военного или личного характера. Истории о „персиках“ или „ромовых бабах“ на столе Жданова (невозможных, так как у Жданова был диабет) как раз из последних: дневников, писем, интервью. В этих документах, попавших в научный оборот в постсоветские годы, действительно снабжение высших „ответственных работников“ иногда является синонимом блокадной роскоши. Зачастую в своих дневниках люди передают важные для них бытовые мелочи — слухи, сплетни, фантазии. Особенно это касается темы еды в блокадном Ленинграде. Для ленинградцев, особенно в тяжелую зиму 1941–1942 годов, питание стало темой номер один, на которую было обращено максимум внимания и воображения», — отмечал Пискунов.

Крестьяне Псковской области снабжают советских партизан хлебом. 1 сентября 1941 года Фото: Сергей Лоскутов/РИА Новости

По его мнению, «система распределения скудных благ в блокадном Ленинграде была устроена достаточно рационально (насколько это может быть в условиях тотальной войны) и признавалась населением в целом относительно справедливой».

Правда ли, что нацисты собирались устроить банкет в гостинице «Астория»

Много разговоров было по поводу того, что немцы собирались устроить банкет в ленинградской гостинице «Астория» после взятия города. Есть легенды, что нацисты якобы заранее напечатали пригласительные билеты.

«Мне известен сам этот факт — немецкое командование в первой половине сентября [1941 года] считало Ленинград обреченным на захват, назначило своего коменданта города и запланировало этот самый банкет. Стоит добавить, что в январе 1942 года в „Астории“ был открыт специальный стационар для голодающих работников науки и культуры Ленинграда», — отметил Сергей Соловьев в беседе с NEWS.ru.

Историк и фольклорист Наум Синдаловский (1935–2021) в одной из публикаций в журнале «Нева» рассказывал, что легенда о банкете в «Астории», скорее всего, появилась в 1942 году, а затем обросла подробностями весной 1943 года, когда «что-то наконец начало меняться и в людях».

Гостиница «Астория» Фото: Михаил Макаренко/РИА Новости

«Впервые об этом банкете в Ленинграде заговорили весной 1942 года. Молву подхватили писатели и журналисты, и легенда зажила самостоятельной жизнью. Между тем, несмотря на якобы тщательную подготовку этой победной акции, не сохранилось ни приглашений, ни билетов, ни меню этого банкета, в то время как, например, разрешения на въезд в Ленинград, которые действительно были отпечатаны немцами, можно увидеть в Центральном музее Вооруженных сил», — писал исследователь в 1999 году.

Какова была роль финской армии и Маннергейма в блокаде Ленинграда

Летом 2016 года на фасаде одного из домов на Захарьевской улице в Петербурге была установлена памятная доска финскому маршалу и президенту Финляндии в 1940-е годы Карлу Густаву Маннергейму, который начинал свою военную карьеру в столице бывшей Российской империи. Эта затея вызвала массовое недовольство горожан, в результате мемориал спешно демонтировали. Общественность возмутило то, что в годы блокады финская армия была союзницей немцев.

По некоторым данным, Маннергейм был не против взятия и уничтожения города на Неве. Такую версию выдвигает доктор исторических наук Михаил Фролов (1924–2016). В своей статье в «Военно-историческом журнале» № 1 за 2015 год он утверждал, что руководство Финляндии «несет непосредственную ответственность за блокаду Ленинграда».

Как рассказывает NEWS.ru историк Соловьев, существует распространенный миф о том, что финские войска якобы «прикрывали» Ленинград от немцев и не обстреливали город из «гуманистических соображений» и/или по причине ностальгических воспоминаний Маннергейма о петербургском этапе его биографии.

Советские войска нанесли поражение финской армии на Карельском перешейке. 19 июня 1944 года Фото: Всеволод Тарасевич/РИА Новости

«Родоначальником этого мифа был сам Маннергейм, который в воспоминаниях написал, что он тогда заявил правительству и президенту Финляндии, что „ни в коем случае не буду руководствоваться осуществлением задачи вести наступление против города на Неве“. Но маршал в воспоминаниях, попросту говоря, наврал, желая снять с себя и финской стороны ответственность за блокаду. Действительно, в конце августа 1941 года немецкое командование хотело использовать финнов для блокады города, но Маннергейм попытался отказаться, прямо заявив немецкому офицеру связи генералу Эрфурту, что не имеет достаточно сил и современного вооружения для операций такой интенсивности. Но тем не менее начал наступление на город», — отмечает историк.

29 августа 1941 года финские войска взяли Выборг, затем вышли к своей старой границе и продолжили наступление. Маннергейм тогда заявил Эрфурту, что «Ленинград вряд ли протянет больше недели, если мы его будем жестко осаждать». В Финляндии в сентябре даже собирались отправить 30 тысяч своих полицейских для охраны и разграбления ценностей города — вместе с немцами, напоминает Соловьев.

«Но эти планы маршала были сорваны ожесточенной обороной советских войск. 9 сентября 1941 года штурм со стороны Финляндии был прерван. После начала блокады немцы хотели, чтобы финские войска обстреливали город, но у Маннергейма почти не было нужных для этого дальнобойных орудий и снарядов к ним. Когда началась блокада, финские войска активно участвовали в ее обеспечении, лично Маннергейм получал подробные доклады о том, какие ужасы творились в городе в первую блокадную зиму», — подчеркивает историк.

Оборона советской военно-морской базы на полуострове Ханко в Финском заливе. 5 августа 1941 года Фото: Алексей Межуев/РИА Новости

По словам Соловьева, финские войска принимали активное участие в попытках сорвать перевозки по Дороге жизни и продолжали блокировать Ленинград с севера вплоть до снятия блокады. Поэтому, уверен исследователь, «без финской армии и ее командующего осуществление блокады было бы просто невозможно, так что лично маршал Маннергейм несет — конечно, вместе с нацистами — всю полноту ответственности за чудовищные жертвы среди советского мирного населения во время блокады».

Почему нельзя было сдавать Ленинград фашистам

В 2014 году на сайте телеканала «Дождь» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) был проведен опрос «Нужно ли было сдать Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч жизней?», который вызвал шквал возмущения со стороны общественности. Миф о «спасительной» сдаче Ленинграда существовал задолго до этого. Подобным вопросом задавался герой советской киноэпопеи 1970-х «Блокада», а в самом Ленинграде в первые месяцы блокады среди некоторых граждан царила похожая атмосфера, о чем свидетельствуют отчеты НКВД, представленные в книге историка Никиты Ломагина «Неизвестная блокада».

Сдача Ленинграда нацистским войскам, вероятно, обернулась бы куда большим количеством жертв, говорят опрошенные NEWS.ru историки, и могла поставить крест на победе в Великой Отечественной войне. Как известно, немецкие армия и гражданская администрация не ставили задачу выживания советских граждан на оккупированных территориях, это становится ясно в том числе из дневниковых записей людей, которые остались под оккупацией (дневники, опубликованные в сборнике под редакцией Олега Будницкого «Свершилось! Немцы пришли», а также Генеральный план «Ост»).

О катастрофических последствиях возможной сдачи Ленинграда свидетельствует статистика на других оккупированных территориях СССР. К примеру, население Киева за время оккупации сократилось с 800 тысяч человек до 180 тысяч, а в Витебске количество жителей упало с 160 тысяч до 100 тысяч человек.

Ранее мы рассказывали, как после Великой Отечественной войны восстанавливали разрушенный фашистами Петергоф.