Лучшие союзники Гитлера: почему Финляндия забыла уроки Второй мировой

Адольф Гитлер посетил своего союзника, финнов, в его ставке недалеко от советско-финской границы и вручил маршалу Маннергейму Рыцарский крест. На переднем плане, слева направо, маршал Карл фон Маннергейм, Адольф Гитлер и президент Финляндии Ристо Рюти (в штатском)

Ровно 85 лет назад, 1 октября 1940 года, Германия и Финляндия подписали соглашение о поставках немецких вооружений финской армии. Этот шаг окончательно перевел Суоми в стан государств — участников «Оси» и сделал противником Советского Союза. Почему Хельсинки поддержал нацистскую Германию в годы Второй мировой, какие обещания он получил от Берлина и почему сегодня финские власти старательно игнорируют уроки войны — в материале NEWS.ru.

Как Финляндия подружилась с Гитлером

До разгрома союзных войск Великобритании и Франции в конце мая — начале июня 1940 года в Дюнкерке Финляндия старалась не афишировать свои военные связи с Берлином. Однако после Зимней войны, завершившейся за пару месяцев до этого, приоритеты в отношениях Суоми с нацистской Германией и Советским Союзом уже были расставлены.

С лета 1940 года Хельсинки уже не скрывал своего курса на сближение с Третьим рейхом. В конце августа было достигнуто соглашение о транзите немецких военных грузов через Финляндию в Норвегию, а 1 октября финны заключили с гитлеровским правительством соглашение о поставках вооружений для нужд своей армии.

Согласно договору Финляндия получила от Третьего рейха около 600 противотанковых и зенитных орудий, 53 военных самолета, 200 противотанковых ружей, 150 тысяч мин и порядка 540 тысяч различных снарядов. В обмен на это Берлину был предоставлен монопольный доступ к финским никелевым рудникам и закреплена договоренность о возможности транзита немецких войск через территорию Суоми.

Уже в 1940-м советская разведка докладывала, что некоторое количество этих частей оседает в Финляндии с целью подготовки театра военных действий против СССР. «В Хельсинки продолжает поступать военное снаряжение… Часть поступающих военных грузов упакована в ящики с наклейками „лимоны“ и „апельсины“», — гласили отчеты.

Доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН профессор Борис Ковалев в беседе с NEWS.ru объяснил, что на тот момент финскими властями двигали «очень серьезные реваншистские настроения».

Финские солдаты на позиции в лесу в Карелии. 1941 год Фото: Scherl/Global Look Press

«Причем речь не шла о пресловутом восстановлении исторической справедливости, возвращении своей территории — например, Выборга, который они потеряли по итогам Зимней войны. Говорилось о создании сверхгосударства Великой Финляндии, которое включало бы в себя все финно-угорские народы, полностью Карелию и Коми, все территории до Урала», — пояснил собеседник.

Рейх если не культивировал, то как минимум не оспаривал эти идеи, отметил историк спецслужб Валентин Мзареулов.

«Финнам пообещали вернуть потерянное в Зимнюю войну. Открыто декларировалась цель возврата Выборга и „отжатых“ в 1939–1940 годах территорий, но едва ли Гитлер отдал бы им так много», — сказал он в разговоре с NEWS.ru.

Как Финляндия воевала с СССР

Формально война между Финляндией и Советским Союзом началась 25 июня 1941 года после удара по финским аэродромам, на которых базировались самолеты люфтваффе. Хельсинки назвал этот налет актом агрессии и официально объявил, что отныне Суоми находится в состоянии конфликта.

Однако на самом деле боевые действия стартовали еще раньше. С 21 июня начались первые вылеты германских войск с финских аэродромов. А 22-го финские войска заняли демилитаризованные Аландские острова, что спровоцировало ответную реакцию СССР. После официального объявления войны финская армия выдвинулась на территорию Советской Карелии и далее к Ленинграду.

В западной историографии бытует мнение, что финны воевали «вынужденно» и минимальными силами. Однако, по словам профессора Ковалева, эта концепция не выдерживает никакой критики.

«Когда Германия в 1941 году напала на Советский Союз, Финляндия выставила против СССР армию, которая по численности превышала Великую армию Наполеона в 1812 году», — заметил он.

Финский солдат, вооруженный пулеметом Шпагина российского производства, в окопе на Восточном фронте. 1942 год Фото: Scherl/Global Look Press

Помимо идеи о создании «Великой Финляндии», Хельсинки преследовал и другие цели, отметил профессор.

«Финляндия виновна в жесточайшей геноцидальной политике в Карелии, финны считали главными врагами славян, русских. И безжалостно их уничтожали», — указал ученый.

Финляндия внесла свой вклад и в блокаду Ленинграда. Президент страны Ристо Рюти даже подготовил речь на случай падения города, в которой называл его едва ли не главным источником зла для своей нации. «Ленинград был памятником создания русского государства, его завоевательных стремлений», — гласили записи.

Почему Финляндия вышла из конфликта

Прорыв блокады Ленинграда советскими войсками в январе 1943 года и капитуляция армии Паулюса в Сталинграде показали финнам, что ставка на Германию не сыграла. В Хельсинки начали думать, как выйти из войны на максимально выгодных для себя условиях. До августа 1944 года между СССР и Финляндией шли торги: последняя требовала от советского руководства признать ее границы 1939 года. Однако по итогам Выборгско-Петрозаводской наступательной операции Красной армии финские оккупанты были отброшены к рубежам 1940-го и наконец осознали: дальнейшее сопротивление грозило им потерей государственного суверенитета.

Мирный договор между СССР и Финляндией был подписан 19 сентября 1944 года. В рамках соглашения финны признавали территориальные потери, а также обязались изгнать со своей территории немецкие формирования — те самые, с «транзита» которых началось участие в войне против Советского Союза. Так началась Лапландская война, которая завершилась только в апреле 1945 года.

«Вермахт в лице генерала Лотара Рендулича (командующий немецкими войсками на территории Финляндии и Норвегии. — NEWS.ru) имел шанс уйти из Финляндии по-хорошему. Но по-хорошему не захотели. И финнам все же пришлось поработать для нас „пушечным мясом“. Полностью своими силами — по принципу „горе побежденным“», — пояснил Мзареулов.

Финские солдаты с огнеметом в Карелии. 1942 год Фото: Scherl/Global Look Press

Как Финляндия переписывает историю

Во многом из-за того, что финны все же успели повоевать с Третьим рейхом, жесткого наказания за его поддержку для них так и не последовало. По словам Ковалева, сразу после окончания Второй мировой в Финляндии получила широкое распространение так называемая теория плывущего бревна.

«Якобы страна была вовлечена во Вторую мировую, как бревно в быстро текущие реки. Финские историки и политики десятилетиями пытаются доказать, что Финляндия оказалась чуть ли не случайным союзником Третьего рейха», — пояснил он.

Способствовала этому и мягкая послевоенная политика Советского Союза: Финляндия не только была наделена нейтральным статусом, но и в какой-то момент начала получать российские ресурсы по льготным ценам, что стало одним из факторов финского «экономического чуда».

Сегодня все это забыто. После вступления в НАТО в 2023 году риторика финского правительства в отношении России последовательно ужесточается. В начале сентября финский президент Александр Стубб заявил, будто финны одержали победу над СССР в 1944 году, так как «сохранили суверенитет».

По мнению Ковалева, Финляндия успела позабыть, благодаря кому и чему так хорошо жила последние десятки лет, и снова решила поиграть в псевдонезависимость — но теперь не с Россией или СССР, а с Западом.

Концепция «плывущего бревна» не только не обнулила, но и усугубила идею о «Великой Финляндии» и реанимировала финский реваншизм. Мзареулов считает, что финские власти поверили в свою безнаказанность.

«Они считают, что могут проявлять враждебность к России в условиях СВО по тому же принципу, по которому решились на это в 1941 году, когда Красная армия была занята на Западе. Последует ли за этим новая Выборгско-Петрозаводская операция, покажет время», — резюмировал эксперт.

