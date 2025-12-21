Новый год-2026
Путин заявил о «финансовой революции» в ЕАЭС

Путин заявил, что доля расчетов в нацвалютах внутри ЕАЭС достигает 93%

Доля расчетов в нацвалютах внутри Евразийского экономического союза (ЕАЭС) достигает 93%, заявил президент России Владимир Путин. Как передает пресс-служба Кремля, глава государства на заседании ЕАЭС в расширенном составе отметил, что в объединении удалось наладить независимую платежную инфраструктуру.

В Евразийском союзе налажена устойчивая и независимая от внешнего валяния платежная инфраструктура. Причем практически все взаиморасчеты выполняются в нацвалютах. Их доля в коммерческих операциях между государствами ЕАЭС составляет 93%, — сказал лидер РФ.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что каждую встречу с главами государств Евразийского экономического союза Путин использует для того, чтобы информировать их о ситуации на Украине и о ходе мирного процесса. Он уточнил, что российский лидер делится с коллегами деталями, которые не предназначены для широкой аудитории.

Президент РФ отмечал, что участие в деятельности ЕАЭС приносит значительные дивиденды. По его словам, в первую очередь речь идет об ускоренном росте промышленного производства.

В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал возможный пересмотр ключевых договоренностей, закрепленных в базовом документе Евразийского экономического союза от 2014 года. Речь идет о переносе сроков для создания общих рынков.

