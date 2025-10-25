Титов назвал преимущество торговли России и Китая в нацвалютах Титов: расчеты в нацвалютах снизили риски санкционного давления для РФ и Китая

Расчеты в национальных валютах между Россией и Китаем позволяют значительно снизить риски санкционного давления, заявил сопредседатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов на форуме в Шеньяне. По его словам, которые передает ТАСС, 95% расчетов в двусторонней торговле осуществляется в рублях и юанях, что также минимизировало зависимость от доллара США.

Очень важным инструментом борьбы с давлением Запада стало то, что 95% расчетов в торговле между нашими странами осуществляется в национальных валютах, — сообщил он.

Титов отметил, что в 2024 году товарооборот между странами достиг рекордных $245 млрд, а в сентябре текущего года составил почти $20 млрд, демонстрируя способность экономик адаптироваться к внешним вызовам.

