Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 04:55

Спасаем ЖКТ: какую закуску выбрать к водке и чем нельзя закусывать алкоголь

Какую закуску выбрать к водке Какую закуску выбрать к водке Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Квашеная капустка с малосольными огурчиками, колбасная нарезка или несколько долек горького шоколада — кажется, нет ничего лучше этих закусок к водке. Однако не вредны ли эти сочетания?

В этой статье узнаем, какую закуску выбрать к водке и чем нельзя закусывать крепкий алкоголь.

Вздутие и тошнота — чем нельзя закусывать крепкий алкоголь

Составляя домашнее меню из закусок или выбирая что-то вкусненькое к горячительным напиткам из ресторанного меню, мы обычно не задумываемся, насколько хорошо эти продукты сочетаются с алкоголем.

К сожалению, ориентировка исключительно на свои вкусовые предпочтения может сыграть с вами злую шутку. Неправильное сочетание закусок и водки может помешать усвоению питательных веществ и даже вызвать вздутие живота.

Рассказываем, чем нельзя закусывать крепкий алкоголь.
  1. Сладости. Все дело в том, что содержащийся в них сахар может привести к быстрому опьянению и тяжелому похмелью. Алкоголь сам по себе обезвоживает организм, а в сочетании с сахаром может усилить это состояние. Наутро вашими спутниками станут головная боль и усталость. Если сладенького все же хочется — закусите водку шоколадом с высоким содержанием какао. Важно, чтобы в плиточке не было сахара.
  2. Маринованные овощи. Все верно, излюбленное многими сочетание не идет на пользу организму. Овощи в маринаде могут раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника.
  3. Острые закуски. Их сочетание с алкоголем может усилить негативное воздействие на организм. Острые специи раздражают слизистую оболочку желудка. В сочетании с водкой они могут вызывать дискомфорт в желудке, привести к изжоге и несварению. Кстати, острые закуски не рекомендуется запивать даже пивом. Чтобы избежать проблем с пищеварением, выбирайте более мягкие варианты блюд — курицу на гриле, рыбу или овощи на пару.

Какую закуску выбрать к водке?

Водка — напиток с нейтральным вкусом. Это значит, что можно смело экспериментировать с закусками. Подойдут как насыщенные продукты, так и более мягкие.

Креветки к водке Креветки к водке Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рассказываем, какую закуску выбрать к водке.

  1. Креветки. Морепродукты можно приготовить на гриле в сочетании с ароматными травами. Такая закуска будет ярко выделяться на фоне водки, не имеющей вкуса и запаха.
  2. Орешки. Конечно, речь не идет о соленой фисташке или арахисе в корочке из сыра или васаби — такой вариант точно не пойдет на пользу желудку. Выбирайте орешки и семена без обсыпок. Они содержат полезные жиры, белок и клетчатку, которые могут замедлить всасывание алкоголя.
  3. Печеные овощи. Такая закуска станет вкусным и питательным гарниром к водке. Большой плюс этой закуски в том, что готовить ее совсем не сложно.
  4. Оливки. В них много полезных жиров и антиоксидантов. Оливки прекрасно гармонируют с водкой, придавая ей пикантную ноту.

Конечно, даже с этими закусками влияние водки на организм не станет положительным. Мы лишь предлагаем варианты, способные минимизировать возможные негативные последствия. Самым лучшим вариантом будет отказ от горячительных напитков.

Если вы не готовы идти на столь резкие перемены в жизни, то следует уделить чуть больше внимания сочетанию продуктов. Чтобы чувствовать себя хорошо, лучше не закусывать водку острым, соленым, маринованным и жирным.

Помните, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

Проверено редакцией
водка
желудок
закуски
здоровье
изжога
кишечник
напиток
Виктория Семенова
В. Семенова
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
К чему снится пожар в своем доме: предупреждение или удача?
Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку в ситуации с США
В ВСУ расследуют потерю командного пункта с ноутбуками в Гуляйполе
Глава Росатома назвал сроки пуска первого блока АЭС в Бангладеш
Юрист объяснил, как работнику добиться выплаты 13-й зарплаты
Вредные советы: врачи развенчали 10 опасных мифов о лечении детей
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
«Это просто блеф»: в Италии заподозрили Зеленского в обмане
Сытно и сочно — новогодний слоеный салат с крабовыми палочками и картошкой
Спасаем ЖКТ: какую закуску выбрать к водке и чем нельзя закусывать алкоголь
Накормите всю семью — куриные ножки с картошкой в духовке
Украинские мигранты возглавили антирейтинг преступников в США
Самый быстрый крем-чиз для торта: готовим из двух ингредиентов за 3 минуты
Просто и суперсытно — готовим татарский пирог кубете с мясом и картошкой
Не в пленке и не в пакете: как правильно хранить сыр и колбасу
Вкусный минтай с луком и сметаной на сковороде: недорогой ужин за полчаса
Стоимость фьючерса на серебро достигла исторического максимума
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
«Желчь»: экс-дипломат объяснил злость Зеленского на Рождество
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.