Спасаем ЖКТ: какую закуску выбрать к водке и чем нельзя закусывать алкоголь

Квашеная капустка с малосольными огурчиками, колбасная нарезка или несколько долек горького шоколада — кажется, нет ничего лучше этих закусок к водке. Однако не вредны ли эти сочетания?

В этой статье узнаем, какую закуску выбрать к водке и чем нельзя закусывать крепкий алкоголь.

Вздутие и тошнота — чем нельзя закусывать крепкий алкоголь

Составляя домашнее меню из закусок или выбирая что-то вкусненькое к горячительным напиткам из ресторанного меню, мы обычно не задумываемся, насколько хорошо эти продукты сочетаются с алкоголем.

К сожалению, ориентировка исключительно на свои вкусовые предпочтения может сыграть с вами злую шутку. Неправильное сочетание закусок и водки может помешать усвоению питательных веществ и даже вызвать вздутие живота.

Рассказываем, чем нельзя закусывать крепкий алкоголь.

Сладости. Все дело в том, что содержащийся в них сахар может привести к быстрому опьянению и тяжелому похмелью. Алкоголь сам по себе обезвоживает организм, а в сочетании с сахаром может усилить это состояние. Наутро вашими спутниками станут головная боль и усталость. Если сладенького все же хочется — закусите водку шоколадом с высоким содержанием какао. Важно, чтобы в плиточке не было сахара. Маринованные овощи. Все верно, излюбленное многими сочетание не идет на пользу организму. Овощи в маринаде могут раздражать слизистую оболочку желудка и кишечника. Острые закуски. Их сочетание с алкоголем может усилить негативное воздействие на организм. Острые специи раздражают слизистую оболочку желудка. В сочетании с водкой они могут вызывать дискомфорт в желудке, привести к изжоге и несварению. Кстати, острые закуски не рекомендуется запивать даже пивом. Чтобы избежать проблем с пищеварением, выбирайте более мягкие варианты блюд — курицу на гриле, рыбу или овощи на пару.

Какую закуску выбрать к водке?

Водка — напиток с нейтральным вкусом. Это значит, что можно смело экспериментировать с закусками. Подойдут как насыщенные продукты, так и более мягкие.

Креветки к водке Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рассказываем, какую закуску выбрать к водке.

Креветки. Морепродукты можно приготовить на гриле в сочетании с ароматными травами. Такая закуска будет ярко выделяться на фоне водки, не имеющей вкуса и запаха. Орешки. Конечно, речь не идет о соленой фисташке или арахисе в корочке из сыра или васаби — такой вариант точно не пойдет на пользу желудку. Выбирайте орешки и семена без обсыпок. Они содержат полезные жиры, белок и клетчатку, которые могут замедлить всасывание алкоголя. Печеные овощи. Такая закуска станет вкусным и питательным гарниром к водке. Большой плюс этой закуски в том, что готовить ее совсем не сложно. Оливки. В них много полезных жиров и антиоксидантов. Оливки прекрасно гармонируют с водкой, придавая ей пикантную ноту.

Конечно, даже с этими закусками влияние водки на организм не станет положительным. Мы лишь предлагаем варианты, способные минимизировать возможные негативные последствия. Самым лучшим вариантом будет отказ от горячительных напитков.

Если вы не готовы идти на столь резкие перемены в жизни, то следует уделить чуть больше внимания сочетанию продуктов. Чтобы чувствовать себя хорошо, лучше не закусывать водку острым, соленым, маринованным и жирным.

Помните, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!