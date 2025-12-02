День матери
Назван недуг, при котором нельзя запивать еду водой

Гастроэнтеролог Сухорукова: еду нельзя запивать водой при изжоге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Еду не следует запивать водой во время изжоги, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова. По ее словам, в такой ситуации жидкость лучше употреблять в перерывах между приемами пищи. Специалист добавила, что у некоторых людей процесс запивания еды может вызвать дискомфорт.

Запивать еду водой не рекомендуется, если вы страдаете от изжоги. В этом случае лучше пить воду между приемами пищи. У некоторых людей запивание еды водой может вызывать дискомфорт в животе. В этом случае стоит прислушаться к своему организму и пить воду до или после еды, — пояснила Сухорукова.

Ранее эндоскопист и гастроэнтеролог Евгения Мельникова заявила, что вода, каша, кефир, кисель и натуральный йогурт могут помочь в борьбе с изжогой. По ее словам, такие напитки и еда позволяют снизить кислотность и защитить слизистую желудка.

До этого гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов заявил, что изжога после употребления шашлыка, которая происходит чаще чем раз в неделю, может сигнализировать об опасных заболеваниях, включая предраковые состояния. По его словам, эпизодические случаи не должны вызывать панику, но регулярное проявление изжоги требует обязательного обращения к врачу.

