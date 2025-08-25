Гастроэнтеролог рассказал, чем опасна изжога после шашлыка Врач Вялов: изжога после шашлыка чаще раза в неделю может вызвать рак

Изжога после употребления шашлыка, которая происходит чаще чем раз в неделю, может сигнализировать об опасных заболеваниях, включая предраковые состояния, заявил NEWS.ru гастроэнтеролог-гепатолог и автор социальной сети «Одноклассники» Сергей Вялов. По его словам, эпизодические случаи не должны вызывать панику, но регулярное проявление изжоги требует обязательного обращения к врачу.

Эпизодическая изжога после шашлыка не страшна, но если она мучит вас чаще раза в неделю, — это тревожный звонок. Постоянный заброс кислоты сжигает пищевод, приводя к эрозиям и даже предраку. Не списывайте симптом на понятную причину — пора к врачу. Вопреки мифам, гастрит есть не у всех. Часто за него принимают функциональную диспепсию — нарушение моторики без воспаления. Переедание и острая пища не вызывают гастрит, а лишь усугубляют симптомы. Главные провокаторы реального гастрита — бактерия Helicobacter pylori и некоторые лекарства, — пояснил Вялов.

Врач также предостерег от необоснованной антибиотикотерапии при выявлении хеликобактерной инфекции у одного из членов семьи. По его словам, ключевым моментом является обязательное обследование всех домочадцев и назначение лечения исключительно при положительных результатах анализов.

Обнаружив хеликобактер у одного члена семьи, не стоит лечить всех для профилактики. Эта бактерия не так заразна. Правильная тактика: проверить всех домочадцев и пройти терапию только тем, у кого тест положительный. Беспричинный прием антибиотиков вредит микрофлоре и повышает устойчивость бактерий, — подытожил Вялов.

Ранее гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко заявила, что хеликобактерная инфекция и употребление алкоголя являются основными факторами, провоцирующими развитие язвы желудка. По ее словам, продукты питания не могут стать причиной развития язвенной болезни.