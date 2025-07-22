Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
22 июля 2025 в 08:05

Врач раскрыла, почему на самом деле образуется язвенная болезнь желудка

Врач Тимощенко: хеликобактер и алкоголь могут привести к развитию язвы желудка

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Хеликобактерная инфекция и употребление алкоголя являются основными факторами, провоцирующими развитие язвы желудка, заявила NEWS.ru гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. По ее словам, продукты питания не могут стать причиной развития язвенной болезни.

Основной причиной возникновения язвы является нарушение равновесия между агрессивными и защитными факторами желудка. Возникает это при приеме нестероидных противовоспалительных препаратов или при наличии хеликобактерной инфекции. Реже язвы носят вторичный характер и возникают на фоне тяжелой общесоматической патологии. Непосредственно продукты питания не могут стать причиной развития язвенной болезни, но могут провоцировать развитие симптомов основного заболевания. Непосредственное негативное влияние на слизистую желудка оказывает алкоголь, — пояснила Тимощенко.

Она отметила, что язва желудка — серьезное заболевание, которое может привести к опасным осложнениям, включая кровотечения, перфорацию стенки органа и даже злокачественное перерождение. По ее словам, при первых симптомах важно обратиться за медицинской помощью, чтобы избежать угрожающих жизни последствий.

Язва желудка — серьезное состояние, грозное по своим осложнениям, а именно развитием желудочно-кишечного кровотечения или перфорации. Малигнизация, то есть озлокачествление, тоже является возможным осложнением язвенной болезни. Множественные заживающие язвы могут стенозировать, то есть сужать просвет желудка, в частности привратника. Таким образом, язвенная болезнь — это заболевание, требующее своевременного диагностирования и лечения, — резюмировала Тимощенко.

Ранее гастроэнтеролог Шота Каландия заявил, что дефицит клетчатки и воды в рационе, а также злоупотребление жирной и жареной едой крайне вредны для ЖКТ. Он также призвал отказаться от злоупотребления сахаром и рафинированными углеводами.

гастроэнтерологи
врачи
болезни
язвы
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе пришли в ужас из-за сокрушительных ударов России по ВСУ
В России изобрели легкую огнеметную систему для наземных роботов
Верховный суд отреагировал на сообщение о смерти председателя Подносовой
В России зафиксирован всплеск подростковой преступности
Умерла председатель Верховного суда России Подносова
Мишустин назвал отрасль, в которой Россия занимает лидирующие позиции
Врач рассказала о серьезной опасности укуса живущего в Египте скорпиона
Эксперт раскрыл, чем ударили по секретному городу-призраку на Украине
В Новосибирске задержали взломщика более чем 70 веб-камер
Россиянам объяснили, как выбрать матрас и не погубить спину
Умер польский генерал, призывавший «ликвидировать» Калининград
У вице-губернатора Брянской области Симоненко проходят обыски
Школьников начнут учить духовно-нравственной культуре
Экс-адвокат фигуранта дела о теракте в «Крокусе» ушел на СВО
В Британии объяснили, почему Зеленский изменил отношение к переговорам
«Галлюцинаторные заявления»: мэр Кишинева хочет засудить главу МИД Румынии
Финансист раскрыл, что будет с курсом доллара в августе
Врач объяснила, какие анализы стоит сдать при выпадении волос
SHOT: главком ВСУ Сырский отправил родителей в Москву на лечение
Стало известно, как «большой и прекрасный билль» Трампа отразится на США
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
История

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции
Общество

Как выбрать газовую, электрическую, индукционную плиту: советы и инструкции

Характеристика и даты рождения знака зодиака Лев
Общество

Характеристика и даты рождения знака зодиака Лев

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.