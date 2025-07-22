Врач раскрыла, почему на самом деле образуется язвенная болезнь желудка Врач Тимощенко: хеликобактер и алкоголь могут привести к развитию язвы желудка

Хеликобактерная инфекция и употребление алкоголя являются основными факторами, провоцирующими развитие язвы желудка, заявила NEWS.ru гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко. По ее словам, продукты питания не могут стать причиной развития язвенной болезни.

Основной причиной возникновения язвы является нарушение равновесия между агрессивными и защитными факторами желудка. Возникает это при приеме нестероидных противовоспалительных препаратов или при наличии хеликобактерной инфекции. Реже язвы носят вторичный характер и возникают на фоне тяжелой общесоматической патологии. Непосредственно продукты питания не могут стать причиной развития язвенной болезни, но могут провоцировать развитие симптомов основного заболевания. Непосредственное негативное влияние на слизистую желудка оказывает алкоголь, — пояснила Тимощенко.

Она отметила, что язва желудка — серьезное заболевание, которое может привести к опасным осложнениям, включая кровотечения, перфорацию стенки органа и даже злокачественное перерождение. По ее словам, при первых симптомах важно обратиться за медицинской помощью, чтобы избежать угрожающих жизни последствий.

Язва желудка — серьезное состояние, грозное по своим осложнениям, а именно развитием желудочно-кишечного кровотечения или перфорации. Малигнизация, то есть озлокачествление, тоже является возможным осложнением язвенной болезни. Множественные заживающие язвы могут стенозировать, то есть сужать просвет желудка, в частности привратника. Таким образом, язвенная болезнь — это заболевание, требующее своевременного диагностирования и лечения, — резюмировала Тимощенко.

Ранее гастроэнтеролог Шота Каландия заявил, что дефицит клетчатки и воды в рационе, а также злоупотребление жирной и жареной едой крайне вредны для ЖКТ. Он также призвал отказаться от злоупотребления сахаром и рафинированными углеводами.