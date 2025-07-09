Гастроэнтеролог перечислил пищевые привычки, вредящие ЖКТ

Дефицит клетчатки и воды в рационе, а также злоупотребление жирной и жареной едой крайне вредны для ЖКТ, заявил в беседе с «Газетой.Ru» гастроэнтеролог Шота Каландия. Он также призвал отказаться от злоупотребления сахаром и рафинированными углеводами.

Жирная пища, особенно содержащая насыщенные жиры и трансжиры, плохо переваривается и может провоцировать воспаление в кишечнике. Подобные продукты создают дополнительную нагрузку на пищеварительную систему и повышают риск хронических заболеваний, таких как язвенная болезнь или колит, — предупредил Каландия.

Он также подчеркнул, что клетчатка необходима для здорового пищеварения. Ее недостаток может вызвать запоры и другие проблемы с ЖКТ. Дефицит воды в рационе в свою очередь приводит к обезвоживанию и нарушает пищеварение. Избыток сахара и рафинированных углеводов вредит микрофлоре кишечника, провоцируя рост вредных бактерий, добавил врач.

Гастроэнтеролог Юлия Сластен ранее заявила, что головная боль может быть симптомом гастрита. По ее словам, это заболевание сопровождается активацией парасимпатической нервной системы и раздражением блуждающего нерва.