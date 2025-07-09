Врач назвала неочевидный симптом гастрита

Головная боль может быть симптомом гастрита, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы Юлия Сластен. По ее словам, это заболевание сопровождается активацией парасимпатической нервной системы и раздражением блуждающего нерва. Специалист также отметила, что признаки гастрита зависят от его формы, уровня кислотности и индивидуальных особенностей пациента.

Симптоматика гастрита может различаться в зависимости от формы заболевания, кислотности желудочного сока и индивидуальных особенностей организма. Однако есть ряд наиболее частых признаков: боль или чувство тяжести в верхней части живота, тошнота, отрыжка, изжога, снижение аппетита, горький или кислый привкус во рту, вздутие живота, повышенное газообразование, нарушение стула и общая слабость. Известно, что гастрит сопровождается активацией парасимпатической нервной системы и раздражением блуждающего нерва. Это может провоцировать головные боли, — пояснила Сластен.

Ранее доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина заявила, что однообразное питание приводит к снижению общего иммунитета. По ее словам, разнообразная пища позволяет усилить микробиоту, отвечающую за здоровье ЖКТ, кожи, а также за регуляцию веса и настроения.