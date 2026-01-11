Сборная Египта по футболу вырвала победу у Кот-д'Ивуара Египет обыграл Кот-д'Ивуара со счетом 3:2 в матче Кубка африканских наций

Египетская сборная по футболу одержала важную победу в матче четвертьфинала Кубка африканских наций со счетом 3:2. Она выбила с турнира действующего чемпиона — Кот-д'Ивуара.

Встреча прошла на поле в марокканском Агадире. Среди забивших голы у египтян были Омар Мармуш (4-я минута), Рами Рабиа (32-я) и Мохамед Салах (52-я), а у проигравшей команды — Ахмед Фаттух с автоголом (40-я) и Гела Дуэ (73-я).

Теперь команде Египта предстоит встреча со сборной Сенегала. Вторую путевку в полуфинал разыграют национальные команды Нигерии и Марокко.

