Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 02:49

Сборная Египта по футболу вырвала победу у Кот-д'Ивуара

Египет обыграл Кот-д'Ивуара со счетом 3:2 в матче Кубка африканских наций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Египетская сборная по футболу одержала важную победу в матче четвертьфинала Кубка африканских наций со счетом 3:2. Она выбила с турнира действующего чемпиона — Кот-д'Ивуара.

Встреча прошла на поле в марокканском Агадире. Среди забивших голы у египтян были Омар Мармуш (4-я минута), Рами Рабиа (32-я) и Мохамед Салах (52-я), а у проигравшей команды — Ахмед Фаттух с автоголом (40-я) и Гела Дуэ (73-я).

Теперь команде Египта предстоит встреча со сборной Сенегала. Вторую путевку в полуфинал разыграют национальные команды Нигерии и Марокко.

Ранее голкипер сборной Судана Элнил Абузайд Монгед потерял сознание во время матча. Игра против команды Экваториальной Гвинеи проходила в рамках второго тура Кубка африканских наций по футболу.

До этого российский вратарь Матвей Сафонов стал обладателем Межконтинентального кубка ФИФА в составе парижского ПСЖ, он первым в мировой истории отразил четыре пенальти подряд. В решающем матче его команда в серии пенальти обыграла бразильский «Фламенго».

Кроме того, сборную Аргентины по футболу могут отстранить от участия в ЧМ-2026. Причина кроется в коррупционном скандале в ассоциации футбола страны (AFA). При этом Аргентина является действующим чемпионом мира.

Африка
Египет
результаты
соревнования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Защита Блиновской подала кассационную жалобу на ее приговор
В Турции заявили, что Трамп забивает последние гвозди в мировой порядок
«Возможно, это намек»: на Западе поразмыслили об ударе «Орешником»
В Воронеже 13 домов получили повреждения из-за атаки БПЛА
Часть американских ракет Tomahawk в Нигерии не сработали
Известный певец погиб в авиакатастрофе после пророческого сна
Раскрыто, сколько раз за сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР
Стало известно об успехах ВС РФ при охоте на «Бабу-ягу»
Фаза Луны сегодня, 11 января: не верим обольстителям, избегаем агрессии
Число жертв лавин во Франции увеличилось
Сборная Египта по футболу вырвала победу у Кот-д'Ивуара
«Огонь велся по всему, что шевелится»: посол РФ рассказал о захвате Мадуро
В Калининградской области целый город лишился водоснабжения
Покер Хуснутдинова в НХЛ помог «Бостону» разбить «Рейнджерс»
Посол рассказал, что случилось с ПВО Венесуэлы во время атаки США
США ударили по 35 целям ИГ в Сирии
Чекап после Нового года: терапевт назвала ключевые исследования и анализы
Названы три участницы нового сезона «Ледникового периода»
Маск назвал Великобританию фашистским государством
Министр обороны Бельгии усомнился, что страна готова к «войне будущего»
Дальше
Самое популярное
Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Удар по Белгороду в ночь на 9 января: последствия, блэкаут, сколько жертв
Россия

Удар по Белгороду в ночь на 9 января: последствия, блэкаут, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.