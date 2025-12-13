Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Сборную Аргентину могут отстранить от ЧМ-2026

La Nacion: сборная Аргентины может быть отстранена от ЧМ-2026 из-за коррупции

Игроки сборной Аргентины по футболу Игроки сборной Аргентины по футболу Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Сборная Аргентины по футболу, действующий чемпион мира, может быть отстранена от участия в ЧМ-2026, сообщает газета La Nacion со ссылкой на возможные санкции ФИФА. Причиной является коррупционный скандал в Ассоциации футбола страны (AFA), в рамках которого главу организации и его подчиненных подозревают в незаконном обогащении.

В материале говорится, что Международная федерация футбола крайне негативно относится к вмешательству властей в дела национальных федераций, и из-за текущего судебного разбирательства в отношении сотрудников AFA к сборной могут быть применены жесткие меры. В деле также фигурируют имена ряда аргентинских чиновников, обвиняемых в покровительстве функционерам.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. Аргентинцы попали в группу с Алжиром, Иорданией и Австрией. Однако теперь их участие находится под вопросом.

Ранее суперкомпьютер рассчитал, что сборная Испании имеет наибольшие шансы на победу в ЧМ-2026. Действующие чемпионы Европы не проигрывают уже 31-й матч подряд, в последний раз уступив в марте 2023 года Шотландии.

