23 декабря 2025 в 04:53

Сборная Египта начала с победы в первом туре Кубка африканских наций

Сборная Египта обыграла Зимбабве со счетом 2:1 в стартовом матче Кубка Африки

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В матче первого тура Кубка африканских наций сборная Египта одолела команду Зимбабве. Футболисты одержали победу со счетом 2:1 на поле Марокко.

Голы за египтян записали на свой счет Омар Мармуш и Мохаммед Салах на 64-й и 91-й минуте. Единственный мяч у команды Зимбабве забил Принс Дубе (20-я).

Следующий поединок сборной Египта пройдет против команды ЮАР. Обе команды уже обеспечили себе победы в стартовых матчах группового этапа.

Ранее замбийский нападающий Патсон Дака упал на шею после сальто во время празднования забитого гола. Инцидент произошел в матче Кубка африканских наций против Мали, когда игрок забил гол на 92-й минуте.

До этого стало известно, что нападающий каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль установил новый рекорд результативности в Лиге чемпионов для игроков младше 19 лет. В матче против немецкого «Айнтрахта», который завершился победой сине-гранатовых со счетом 2:1, он отдал голевую передачу на защитника Жюля Кунде.

Кроме того, американский клуб «Интер Майами» стал победителем финального матча Главной футбольной лиги (MLS). Флоридская команда уверенно переиграла «Ванкувер Уайткэпс» со счетом 3:1.

