12-летний российский шахматист обыграл чемпиона мира из Индии Российский шахматист Склокин обыграл чемпиона мира из Индии Доммараджу

В рамках третьего тура чемпионата мира по блицу 12-летний российский шахматист Сергей Склокин одержал победу над 18-м чемпионом мира из Индии Гукешем Доммараджу. Турнир проходит в Дохе.

Склокин родился в 2013 году. Россиянин является мастером ФИДЕ. На чемпионате мира по блицу шахматист набрал три очка из трех.

Чемпионат мира по блицу завершится 30 декабря. Турнир проходит по швейцарской системе в 19 туров.

Ранее россиянка Александра Горячкина стала чемпионкой мира по рапиду. Она одержала победу над китаянкой Чжу Цзиньэр. У обеих шахматисток после 11 туров было по 8,5 очка.

Также Карлсен ударил оператора по камере после поражения от россиянина Владислава Артемьева на чемпионате мира по рапиду в Дохе. Видео инцидента в соцсети Х опубликовала Международная шахматная федерация (FIDE). После этой победы россиянин стал лидером чемпионата мира по рапиду. Однако на следующий день Артемьев несколько раз сыграл вничью и не сумел удержать первое место. Чемпионом мира стал Карлсен.