«Мятежные настроения»: в Европе захотели бойкотировать ЧМ по футболу в США

Economist: в Европе обсуждают бойкот ЧМ по футболу в США из-за Гренландии

Европейцы всерьез обсуждают идею бойкота чемпионата мира по футболу на фоне споров из-за Гренландии, сообщает журнал Economist. Турнир впервые состоится с участием 48 национальных команд и пройдет на территории сразу трех стран — США, Мексики и Канады.

Сейчас настроения в Брюсселе на фоне ситуации с Гренландией мрачные, если не мятежные. Обсуждается бойкот Чемпионата мира в Америке этим летом, — отметил собеседник издания.

По его словам, происходящее напоминает бойкот США летней Олимпиады в Москве в 1980-м году в ответ на ввод советских войск в Афганистан. По мнению источника, если в Евросоюзе все-таки решатся дать отпор Вашингтону и действительно устроят бойкот, то ситуация только усугубится.

Ранее депутат Европарламента от Дании Андерс Вистисен обратился на заседании ЕП к президенту США Дональду Трампу с фразой fuck off, которая переводится с английского как «отвали». Таким образом он отреагировал на заявления главы Белого дома о Гренландии.

