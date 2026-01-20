Атака США на Венесуэлу
20 января 2026 в 18:05

Датский депутат «послал» Трампа матом прямо на заседании

Датский депутат Вистисен матом ответил Трампу после его слов о Гренландии

Андерс Вистисен Андерс Вистисен Фото: Vincent Isore/Global Look Press
Депутат Европарламента от Дании Андерс Вистисен обратился на заседании ЕП к президенту США Дональду Трампу с матерной фразой fuck off, которая переводится с английского как «отвали». Таким образом он отреагировал на заявления главы Белого дома о Гренландии. Выступление транслировалось в соцсети Х.

Я скажу на вашем языке, президент Трамп: fuck off, — заявил Вистисен.

Спикер Европарламента Роберта Метсола попросила депутата воздерживаться от подобных выражений. Она подчеркнула, что использование ненормативной лексики противоречит установленным правилам и нормам поведения.

Ранее Трамп сообщил, что провел с генсеком НАТО Марком Рютте телефонную беседу по Гренландии. Он назвал разговор «очень хорошим». По мнению президента, серьезных возражений по его плану касательно острова в ЕС не будет. Глава Белого дома также заявил, что сделал для Альянса «больше, чем кто-либо еще».

Журналист Пирс Морган между тем заявил, что Великобритании следует выкупить США обратно, чтобы укрепить безопасность в Северной Атлантике. Он отметил, что когда-то Северная Америка принадлежала британцам.

