18 января 2026 в 14:11

«Когда-то она была нашей»: в Британии захотели выкупить США обратно

Журналист Морган: Британии следует выкупить США обратно, угрожая пошлинами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Великобритании следует выкупить США обратно, чтобы укрепить безопасность в Северной Атлантике, заявил британский журналист Пирс Морган после слов американского президента Дональда Трампа о необходимости присоединения Гренландии. В соцсети X он отметил, что когда-то Северная Америка принадлежала британцам.

Британии следует выкупить Америку обратно. В конце концов, когда-то она была нашей, и это укрепит нашу безопасность в Северной Атлантике. Если вы не продадите ее нам, президент Трамп, мы введем пошлины на США и любую страну, которая поддержит вас в сопротивлении этой очень выгодной сделке. Справедливо? — написал Морган.

Ранее член парламента Великобритании Саймон Хоар призвал отменить государственный визит короля Карла III в США из-за политики американского президента Дональда Трампа, который 17 января объявил о введении пошлин против европейских стран в связи с их позицией по Гренландии. Хоар назвал главу Белого дома «гангстером-пиратом», с которым не должен мириться цивилизованный мир.

