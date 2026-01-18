В Британии требуют отменить королевский визит к «гангстеру-пирату» Политик Хоар призвал отменить визит Карла III в США из-за пошлин Трампа

Член парламента Великобритании Саймон Хоар в соцсети X призвал отменить государственный визит короля Карла III в США из-за политики американского президента Дональда Трампа, который 17 января объявил о введении пошлин против европейских стран в связи с их позицией по Гренландии. Хоар назвал главу Белого дома «гангстером-пиратом».

Предстоящий государственный визит короля в США должен быть отменен. Цивилизованный мир больше не может мириться с Трампом. Он гангстер-пират, — написал Хоар.

Ранее британский министр Лиза Нэнди заявляла, что Великобритания не признает Гренландию частью США в обмен на отмену американских пошлин. Она подчеркнула, что власти не станут поддерживать какие-либо действия, не одобренные гренландцами и датчанами.

До этого Трамп заявил о введении пошлин в размере 10% в отношении ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. В их числе — Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Финляндия и Нидерланды. По словам главы Белого дома, обязательные платежи будут увеличены до 25% с 1 июня.