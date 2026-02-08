Зимняя Олимпиада — 2026
ЛДП Японии одержала победу на досрочных парламентских выборах

Сотрудник открывает урну для голосования на избирательном участке в Токио, Япония Сотрудник открывает урну для голосования на избирательном участке в Токио, Япония Фото: Jia Haocheng/XinHua/Global Look Press
Правящая Либерально-демократическая партия Японии (ЛДП) одержала победу на досрочных выборах в палату представителей, получив 224 места из 465, сообщает газета «Йомиури». Результат позволяет партии вместе с коалиционным партнером рассчитывать на преодоление порога в две трети голосов.

Коалиция ЛДП с партией «Общество обновления Японии» может обеспечить необходимый перевес для инициирования поправок в Конституцию, преодолевая вето верхней палаты парламента. По данным газеты, правящей партии в итоге может достаться от 304 до 332 мест.

Либерально-демократическая партия впервые за более чем год восстановит единоличный контроль над палатой представителей, обеспечив себе индивидуальное большинство. Около 163 мандатов еще не распределены по итогам голосования.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сделал жесткое заявление о возможном размещении американских ракет в Японии. Китайские обозреватели отметили, что дипломат вышел за рамки обычного протокола, четко обозначив «красную линию» и предупредив Токио о неизбежных симметричных ответных мерах в случае такого шага.

