18 января 2026 в 13:30

В Британии ответили на предложение Трампа о сделке по Гренландии

Sky News: Британия не признает Гренландию частью США в обмен на отмену пошлин

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Daniel Torok
Великобритания не признает Гренландию частью США в обмен на отмену американских пошлин, заявила министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Соединенного Королевства Лиза Нэнди в интервью Sky News. Она подчеркнула, что власти не станут поддерживать какие-либо действия, не одобренные гренландцами и датчанами.

Будущее Гренландии должны определять народы Гренландии и Королевства Дания, и только они. Это наша последовательная позиция, мы довели ее до сведений наших союзников и друзей в американской администрации, — сказала Нэнди.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин в размере 10% в отношении ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. В их числе Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Финляндия и Нидерланды. По словам главы Белого дома, обязательные платежи будут увеличены до 25% с 1 июня.

Тем временем европейские политики начали упоминать переговоры с Россией. Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук объяснил это тем, что они осознали, что оказались в проигрышном положении, в частности, смена риторики, по его мнению, связана с действиями США.

