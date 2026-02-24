В ЕП назвали цирком обещание Польши поддержать Украину

Обещание поддержать вступление Украины в ЕС не соответствует интересам страны и похоже на цирк, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в соцсети X. Так она раскритиковала высказывания своего коллеги Влодзимежа Чажастого.

Это какой-то цирк. Чажастый поехал в Киев и от имени Польши заявил, что Украина войдет в Европейский союз. Если он не спрашивает мнения поляков, то пусть отправляется в Верховную Раду Украины, а не в польский сейм — там его место, — подчеркнула Зайончковская-Герник.

Евродепутат подчеркнула, что намерена действовать исключительно в интересах Польши и не поддержит вступление Украины ни в ЕС, ни в НАТО. По ее словам, евроинтеграция соседней страны грозит Польше экономическими потерями, наплывом низкокачественных товаров и неконтролируемой иммиграцией, а членство в Альянсе повышает риск вовлечения в военный конфликт.

Ранее европейские политики были разочарованы, когда Венгрия заблокировала выделение Украине кредита в размере €90 млрд. Их также огорчило, что не удалось согласовать 20-й пакет антироссийских санкций. В результате к своему визиту в Киев они могли лишь выразить словесную поддержку.