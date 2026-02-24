Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 15:34

В ЕП назвали цирком обещание Польши поддержать Украину

Евродепутат от Польши назвала цирком обещание поддержать вступление Украины в ЕС

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Обещание поддержать вступление Украины в ЕС не соответствует интересам страны и похоже на цирк, заявила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в соцсети X. Так она раскритиковала высказывания своего коллеги Влодзимежа Чажастого.

Это какой-то цирк. Чажастый поехал в Киев и от имени Польши заявил, что Украина войдет в Европейский союз. Если он не спрашивает мнения поляков, то пусть отправляется в Верховную Раду Украины, а не в польский сейм — там его место, — подчеркнула Зайончковская-Герник.

Евродепутат подчеркнула, что намерена действовать исключительно в интересах Польши и не поддержит вступление Украины ни в ЕС, ни в НАТО. По ее словам, евроинтеграция соседней страны грозит Польше экономическими потерями, наплывом низкокачественных товаров и неконтролируемой иммиграцией, а членство в Альянсе повышает риск вовлечения в военный конфликт.

Ранее европейские политики были разочарованы, когда Венгрия заблокировала выделение Украине кредита в размере €90 млрд. Их также огорчило, что не удалось согласовать 20-й пакет антироссийских санкций. В результате к своему визиту в Киев они могли лишь выразить словесную поддержку.

Польша
Украина
Евросоюз
НАТО
Европарламент
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Снежный покров в Москве может побить рекорд 16-летней давности
Американист ответил, какое решение Трампа могло бы ускорить мир на Украине
Зеленский назвал неожиданное условие своего участия в выборах
Стало известно о возможном покушении на жизнь премьера Австралии
Элита ВДВ получила от «Калашникова» оружие будущего
Экс-игрок ЦСКА раскрыл, какое правило из Медиалиги перенес бы в футбол
Украинские дроны совершили налет на Татарстан и Черное море
Москвичей предупредили об оттепели в первые дни марта
Зеленский рассказал, в какие сроки могут пройти новые переговоры по Украине
Европарламент потерял веру в «военную победу» Украины
Стало известно, почему лидеры ЕС не позволят состояться миру на Украине
«Не подлежит пересмотру»: Матвиенко «похоронила» мечты Киева о ЯО
В ЕП назвали цирком обещание Польши поддержать Украину
Россиянка возила по городу коляску с телом ребенка и попала на видео
Сразу несколько улиц перекрыли в центре Москвы
Хинштейн рассказал, как управляет Курской областью из больницы
Зеленский снова пошел наперекор Трампу
Дети бывшей солистки «Вороваек» разбились при катании на санках
«Живет по закону»: директор Киркорова ответила на слухи о его долге за ЖКХ
В Госдуме призвали к жесткой проверке детских тренеров и педагогов
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.