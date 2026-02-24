Стало известно, почему лидеры ЕС не позволят состояться миру на Украине Политолог Дробницкий: ЕС использует украинский конфликт для удержания США в НАТО

Конфликт на Украине — это удобный способ для Европы сохранить присутствие Соединенных Штатов в НАТО, заявил NEWS.ru политолог-американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, ЕС намеренно затягивает кризис, чтобы дождаться сложения полномочий главы Белого дома Дональда Трампа.

Разногласия Трампа и [Владимира] Зеленского (президент Украины. — NEWS.ru) каждый раз приобретают формально разный характер, но иногда примечания находятся. Приехал Трамп из Аляски, европейцы говорят: «Ты вообще гениально все сделал, но есть пару примечаний». И дальше закидали все это нюансами, возражениями. Их задача — сохранить евроатлантику. Конфликт на Украине — это прекрасный способ сохранить присутствие США в Альянсе, пересидеть Трампа, а потом продолжить с каким-нибудь другом Европы. Лидеры ЕС не позволят состояться урегулированию кризиса с удовлетворением минимальных базовых требований России, — пояснил Дробницкий.

Он подчеркнул, что Трамп явно стремится использовать решение украинского конфликта для того, чтобы вывести Вашингтон из Альянса. При этом, по словам политолога, европейцы категорически против того, чтобы США покидали НАТО, оставляли Европу в одиночестве, сосредотачивались на других регионах мира и уделяли внимание своим внутренним приоритетам.

Ранее Зеленский заявил о разногласиях с Трампом по поводу порядка действий в урегулировании конфликта. Украинский президент потребовал в первую очередь согласовать и утвердить гарантии безопасности в Конгрессе США.