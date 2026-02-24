Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 16:46

Путин указал на необходимость защиты сотрудников Минобороны и журналистов

Путин: ФСБ нужно обеспечить защиту сотрудников Минобороны, ОПК и журналистов

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

ФСБ нужно повысить уровень защищенности сотрудников Минобороны и ОПК, а также журналистов и волонтеров, заявил президент РФ Владимир Путин. На заседании коллегии ведомства он отметил, что это в полной мере необходимо и для работников сферы образования, социальной сферы.

ФСБ нужно повысить уровень защищенности должностных лиц министерства обороны, оборонно-промышленного комплекса. <…> В полной мере это относится и к лидерам общественного мнения, журналистам, волонтерам, — сказал Путин.

Ранее Путин поручил укреплять госграницу страны. Глава государства подчеркнул, что делать это следует через повышение боевой готовности погранпунктов и улучшение инфраструктуры.

До этого российский президент заявил, что сотрудники Федеральной службы безопасности РФ должны быть предельно сконцентрированы и собраны в условиях проведения СВО на Украине. Путин указал, что Киев, не сумев нанести российской армии стратегическое поражение, сделал ставку на другой метод — массовый террор. Для борьбы с ним от сотрудников ФСБ требуется проявлять лучшие свои качества.

Россия
Владимир Путин
ФСБ
журналисты
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт раскрыл, в какие махинации с наемниками играет Киев
Игромания, мечты о режиссуре, новые фильмы: как живет Дмитрий Паламарчук
Экс-чиновник Минобороны осужден за взятки
В Сети появились кадры подрыва автомобиля ДПС у Савеловского вокзала
Появилась новая информация о летнем концерте Пугачевой в России
Хинштейн рассказал, как решают проблему уничтоженного жилья в приграничье
«У меня бы сидел»: Кузнецов осудил бразильского футболиста «Зенита»
Военэксперт раскрыл, почему наемники ВСУ хотят помогать России
Врач дал советы, как правильно есть макароны худеющим
Укрывший пледом собаку курьер «Додо» прояснил ситуацию после увольнения
Экономист предрек скорое исчерпание бюджета Украины
Роскосмос показал «виновника» непогоды в Москве
«Запах селедки на весь класс»: Таранда рассказал, как работал грузчиком
«Там все отлажено»: Кузнецов о шансах «Краснодара» защитить титул РПЛ
Гериатр дала советы, как выглядеть моложе своих лет
Крыса рухнула в тарелку с супом и напугала посетительницу
Захарова отреагировала на возможность передачи Киеву ядерного оружия
Очевидцы сняли горящую квартиру на 17-м этаже в Москве
Названа предполагаемая дата похорон Ирины Шевчук
Врач рассказала, что поможет укрепить иммунитет
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.