Путин указал на необходимость защиты сотрудников Минобороны и журналистов Путин: ФСБ нужно обеспечить защиту сотрудников Минобороны, ОПК и журналистов

ФСБ нужно повысить уровень защищенности сотрудников Минобороны и ОПК, а также журналистов и волонтеров, заявил президент РФ Владимир Путин. На заседании коллегии ведомства он отметил, что это в полной мере необходимо и для работников сферы образования, социальной сферы.

ФСБ нужно повысить уровень защищенности должностных лиц министерства обороны, оборонно-промышленного комплекса. <…> В полной мере это относится и к лидерам общественного мнения, журналистам, волонтерам, — сказал Путин.

Ранее Путин поручил укреплять госграницу страны. Глава государства подчеркнул, что делать это следует через повышение боевой готовности погранпунктов и улучшение инфраструктуры.

До этого российский президент заявил, что сотрудники Федеральной службы безопасности РФ должны быть предельно сконцентрированы и собраны в условиях проведения СВО на Украине. Путин указал, что Киев, не сумев нанести российской армии стратегическое поражение, сделал ставку на другой метод — массовый террор. Для борьбы с ним от сотрудников ФСБ требуется проявлять лучшие свои качества.