24 февраля 2026 в 16:33

Путин поручил укреплять российскую границу

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ поручил укреплять госграницу страны. Глава государства отметил, что делать это следует через повышение боевой готовности погранпунктов и улучшение инфраструктуры.

Серьезные дополнительные меры должны быть приняты для охраны государственной границы. Надо укреплять ее инфраструктуру, повышать уровень боевой готовности и технической оснащенности пограничных органов, действовать в тесной координации с частями Минобороны, Росгвардии и МВД, а также территориальными структурами и органами власти, — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Польша развернула 16-й разведывательный батальон в 85 километрах от границ России и Белоруссии. Подразделение разместилось в селе Конечки рядом с городом Элк Варминско-Мазурского воеводства. Мэр Элка Томаш Осевский заявил, что инвестиции в батальон принесут пользу не только местным жителям, но и всему восточному флангу Альянса. Решение о создании 16-го разведывательного батальона министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш принял еще в октябре 2023 года.

До этого посол России в Хельсинки Павел Кузнецов отметил, что в Финляндии регулярно фиксируются пролеты разведывательных самолетов НАТО вдоль российских границ. По его словам, финское небо «плотно освоили» американские стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress.

