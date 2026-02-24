У западного дипломата в Иране конфисковали модем ISNA: модем Starlink изъят в Иране из чемодана дипломата из Нидерландов

Модем Starlink был изъят из чемодана дипломата из Нидерландов, прибывшего в Иран, сообщает агентство ISNA. Отмечается, что инцидент произошел в аэропорту. Также дипломат лишился спутникового телефона.

Чемодан голландского дипломата был конфискован в иранском аэропорту по причине отказа проверить его в интроскопе. После выхода первого дипломата, другой дипломат обратился (с просьбой – NEWS.ru) забрать чемодан, содержимым которого, как выяснилось, были модем Starlink и спутниковый телефон, — говорится в сообщении.

Использование терминалов Starlink в Иране является незаконным и грозит длительным сроком заключения. При этом, согласно данным аналитиков и общественных деятелей, тысячи иранцев все равно применяют спутниковое соединение для коммуникации и передачи сведений независимо от правительственного надзора.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа организовала скрытую поставку в Иран около 6 тыс. терминалов спутникового интернета Starlink. Основную партию Госдепартамент получил в январе. В администрации пошли на этот шаг, перенаправив финансирование с других программ поддержки интернет-доступа в Иране.