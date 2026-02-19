Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 09:25

Посол оценил отношения Москвы с Гаагой

Посол Тарабрин: отношения России и Нидерландов находятся на самой низкой точке

Владимир Тарабрин Владимир Тарабрин Фото: Сергей Отрошко/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Отношения России и Нидерландов достигли самой низкой точки за всю современную историю, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин. Дипломат связал текущее состояние диалога с политикой нидерландских властей.

На сегодняшний день в результате безответственной политики официальной Гааги наши двусторонние отношения находятся на низшей точке за всю их современную историю, — сказал Тарабрин.

По оценке посла, взаимодействие между странами прекращено почти во всех сферах. Он подчеркнул, что стороны поддерживают лишь отдельные контакты, которые касаются исключительно технических вопросов.

Ранее глава МИД Нидерландов Давид ван Вил заявил, что между Североатлантическим альянсом и Россией нет конфликта. По его словам, западные страны без достаточных оснований сами создают страхи и тревоги, представляя взаимодействие с Москвой как последовательность множества «красных линий». Глава МИД считает, что для обеспечения безопасности стран НАТО необходимо предпринимать более решительные меры. Однако он также указал на то, что каждое новое действие вызывает сомнения относительно того, не нарушает ли оно «красную линию» в отношениях с Россией.

Россия
Нидерланды
дипломаты
послы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минздрав Прикамья сообщил о состоянии раненого школьника
Почти 140 рейсов задержали и отменили в Москве из-за мощнейшего снегопада
Вассерман ответил на слух о том, что его не пустят на выборы в Госдуму
Песков разъяснил дальнейшую судьбу канала Кремля в Telegram
Срочников и госслужащих могут обязать сдавать ДНК
«Не понимает Путина»: Порошенко указал Зеленскому на ошибку в переговорах
Во всех школах Александровска приостановили занятия после нападения с ножом
Онлайн-игра могла стать причиной нападения пермского школьника на ровесника
Шойгу предупредил Армению о рисках при отказе от российских ж/д услуг
«Королеву красоты» убили на глазах у детей
Посол оценил отношения Москвы с Гаагой
В одной из колоний Забайкалья вскрыли террористическую ячейку
В Польше раскрыли, за какой срок страна может создать свое ядерное оружие
Раскрыта реакция Краснова на самоубийство экс-жены Галицкого в изоляторе
В Пермском крае возбудили уголовное дело после поножовщины в школе
Учителя отобрали нож у семиклассника после резни в школе
Турагент объяснила, как правильно выбрать горящую путевку
На Западе узнали о желании США «сбросить» НАТО «до заводских настроек»
МИД России предвидел «нехорошие» последствия удара по Ирану
Появились фото Ким Чен Ына за рулем смертоносной РСЗО
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.