Посол оценил отношения Москвы с Гаагой Посол Тарабрин: отношения России и Нидерландов находятся на самой низкой точке

Отношения России и Нидерландов достигли самой низкой точки за всю современную историю, заявил в интервью РИА Новости посол РФ в Гааге Владимир Тарабрин. Дипломат связал текущее состояние диалога с политикой нидерландских властей.

На сегодняшний день в результате безответственной политики официальной Гааги наши двусторонние отношения находятся на низшей точке за всю их современную историю, — сказал Тарабрин.

По оценке посла, взаимодействие между странами прекращено почти во всех сферах. Он подчеркнул, что стороны поддерживают лишь отдельные контакты, которые касаются исключительно технических вопросов.

Ранее глава МИД Нидерландов Давид ван Вил заявил, что между Североатлантическим альянсом и Россией нет конфликта. По его словам, западные страны без достаточных оснований сами создают страхи и тревоги, представляя взаимодействие с Москвой как последовательность множества «красных линий». Глава МИД считает, что для обеспечения безопасности стран НАТО необходимо предпринимать более решительные меры. Однако он также указал на то, что каждое новое действие вызывает сомнения относительно того, не нарушает ли оно «красную линию» в отношениях с Россией.