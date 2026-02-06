В Нидерландах прояснили отношения между НАТО и Россией Глава МИД Нидерландов Ван Вил заявил, что между НАТО и Россией нет конфликта

Между Североатлантическим альянсом и Россией нет конфликта, заявил глава МИД Нидерландов Давид ван Вил. По его словам, которые приводит Telegraaf, западные страны без достаточных оснований сами создают страхи и тревоги, представляя взаимодействие с Москвой как последовательность множества «красных линий».

У нас нет конфликта между НАТО и Россией. Я также не думаю, что Россия в принципе к этому стремится. Но, на мой взгляд, мы сами без всякой необходимости себя запугали: будто перед нами пролегает бесчисленное множество «красных линий», — отметил ван Вил.

Глава МИД считает, что для обеспечения безопасности стран НАТО необходимо предпринимать более решительные меры. Однако он также указал на то, что каждое новое действие вызывает сомнения относительно того, не нарушает ли оно «красную линию» в отношениях с Россией.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что безответственные политики преувеличивают риск агрессии России против стран НАТО после завершения конфликта на Украине. По его словам, он не видит причин для беспокойства, так как альянс готов к различным возможным развитиям событий.