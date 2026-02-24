США и Россия не голосовали за резолюцию ГА ООН по Украине

США и Россия не стали голосовать за резолюцию Генассамблеи ООН о поддержке продолжительного мира на Украине, следует из трансляции, которая велась на сайте организации. Документ поддержали 107 стран, против 12, а воздержались 51.

Против, в частности, выступила Россия, Белоруссия и Иран. Среди воздержавшихся были США, Китай, Бразилия и Индия.

Ранее постоянный представитель РФ при Отделении ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что кризис на Украине стал прямым следствием попыток западных стран обеспечить себе мировое доминирование силовыми методами. По его словам, подобные действия вынуждают другие страны принимать ответные компенсирующие меры для защиты собственных интересов.

До этого постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский выразил мнение, что корень проблем сегодняшней Украины лежит во вмешательстве стран Запада во внутриполитические события в этой стране. По его словам, это запустило необратимые процессы, свидетелями которых сегодня все и являются.