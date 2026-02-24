Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 22:35

В ФРГ узаконили сравнение Мерца со сказочным героем

Прокуратура ФРГ прекратила дело против назвавшего Мерца Пиноккио мужчины

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Прокуратура немецкого города Хайльбронн прекратила расследование в отношении пенсионера, назвавшего канцлера ФРГ Фридриха Мерца Пиноккио, передает Die Welt. Правоохранители сочли такое сравнение допустимым.

По мнению немецких правоохранителей, комментарий пользователя в соцсети с упоминанием сказочного персонажа является критикой власти. Такие высказывания подпадают под защиту свободы мнений и не могут преследоваться по закону, подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Германии правоохранители начали расследование в отношении пенсионера из-за комментария в интернете, в котором он сравнил Мерца с Пиноккио. Сам мужчина считает, что его шутка не содержит ничего опасного.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сравнил европейских политиков с манкуртами — персонажами из романа Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». По его мнению, это тревожное сравнение отражает состояние лидеров ЕС. Песков отметил, что европейские политики, по сути, утратили свою историческую память и связь с прошлым.

Фридрих Мерц
ФРГ
пиноккио
Германия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков раскрыл детали встречи Путина с главой МИД Вьетнама
Семак объяснил, зачем «Зенит» взял в аренду скандального нападающего
Бастрыкин потребовал доклад по делу о смерти певца Кунгурова в 2024 году
«Э литл дигрэшн»: Залужный стал посмешищем в Британии
СКА пробился в плей-офф КХЛ
Устыдился пуза и сбросил 30 кг. Как теряли вес Киркоров, Пермякова, Бурунов
Раскрыта причина смерти 42-летней звезды «Глухаря»
Камеры не смогли засечь путь пропавшей девятилетней девочки в Смоленске
Глава МО Украины рассказал о новой стратегии Киева
В ФРГ узаконили сравнение Мерца со сказочным героем
Появились кадры места, где погибли дети экс-солистки «Вороваек»
В ЕС испугались, что Россия выиграет за столом переговоров по Украине
США придумали новые санкции против России
Правительство России не пустит обратно ушедшие автоконцерны Европы
Россиянин расстроился из-за маленьких яиц и пожаловался в Роспотребнадзор
Иран пообещал заключить сделку с США
Мотострелковая бригада в КЧР получила знамя с подписью Путина
Спасший мальчика в Петербурге дворник в 2025 году помог еще одному ребенку
В Латвии задержали известного корееведа
Глава Лувра не выдержала кризиса и попросилась в отставку
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.