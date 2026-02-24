Прокуратура немецкого города Хайльбронн прекратила расследование в отношении пенсионера, назвавшего канцлера ФРГ Фридриха Мерца Пиноккио, передает Die Welt. Правоохранители сочли такое сравнение допустимым.

По мнению немецких правоохранителей, комментарий пользователя в соцсети с упоминанием сказочного персонажа является критикой власти. Такие высказывания подпадают под защиту свободы мнений и не могут преследоваться по закону, подчеркнули в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Германии правоохранители начали расследование в отношении пенсионера из-за комментария в интернете, в котором он сравнил Мерца с Пиноккио. Сам мужчина считает, что его шутка не содержит ничего опасного.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сравнил европейских политиков с манкуртами — персонажами из романа Чингиза Айтматова «И дольше века длится день». По его мнению, это тревожное сравнение отражает состояние лидеров ЕС. Песков отметил, что европейские политики, по сути, утратили свою историческую память и связь с прошлым.