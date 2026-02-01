Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 12:35

«Страшное проклятие случилось»: Песков сравнил лидеров ЕС с манкуртами

Песков сравнил европейских политиков с манкуртами из романа Чингиза Айтматова

Европейские политики все больше стали напоминать «манкуртов» — потерявших память персонажей из первого романа Чингиза Айтматова «И дольше века длится день», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину. По его словам, это страшное проклятие настигло лидеров ЕС.

Они не пытались лишить (нас памяти. — NEWS.ru), у них у самих эта память отсутствует. Помните, у Чингиза Айтматова кто они были? «И дольше века длится день»: это те, кто лишен памяти. Манкурты, по-моему, — подчеркнул Песков.

Манкурт — это человек, которому насильно стерли память: прошлое, корни, идентичность. Он жив, функционирует, но уже не принадлежит себе — удобен хозяину и абсолютно забыл, кем был.

Дмитрий Песков
Евросоюз
Кремль
литература
память
