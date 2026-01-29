Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 16:44

В МИД РФ заявили, что часть стран так и не отмылась от нацистского прошлого

Любинский: не все страны-участницы ООН смогли преодолеть нацистское прошлое

Дмитрий Любинский Дмитрий Любинский Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости
Победа во Второй мировой войне была триумфом и фундаментом для создания ООН, но не всем странам-участницам организации в итоге удалось преодолеть нацистское прошлое, заявил в беседе с РИА Новости замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский. Дипломат добавил, что игнорирование уроков истории ставит под угрозу систему международной безопасности.

С сожалением приходится констатировать, что не все государства сумели искоренить наследие нацистского прошлого, — заметил дипломат.

По его мнению, авторы Устава организации неслучайно «торжественно поклялись избавить грядущие поколения от ужасов войны», но сейчас принципы ООН подвергаются испытанию.

Ранее в ведомстве увидели признаки подготовки НАТО к конфликту с Россией. Глава департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников отметил, что во всех доктринальных документах Альянса Россия названа как «наиболее значительная и прямая угроза безопасности».

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что внутри НАТО началась паника, потому что некому пожаловаться на действия Соединенных Штатов в отношении Гренландии. Она уточнила, что Североатлантический альянс продолжает демонизировать Россию и даже впутал в это еще и Китай вопреки всем «законам гравитации».

МИД РФ
дипломаты
Европа
ООН
