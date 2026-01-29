В МИД РФ заявили, что часть стран так и не отмылась от нацистского прошлого

Победа во Второй мировой войне была триумфом и фундаментом для создания ООН, но не всем странам-участницам организации в итоге удалось преодолеть нацистское прошлое, заявил в беседе с РИА Новости замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский. Дипломат добавил, что игнорирование уроков истории ставит под угрозу систему международной безопасности.

С сожалением приходится констатировать, что не все государства сумели искоренить наследие нацистского прошлого, — заметил дипломат.

По его мнению, авторы Устава организации неслучайно «торжественно поклялись избавить грядущие поколения от ужасов войны», но сейчас принципы ООН подвергаются испытанию.

