29 января 2026 в 09:08

НАТО заподозрили в подготовке к конфликту с Россией

Дипломат Масленников уличил НАТО в фактической подготовке к конфликту с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM
НАТО готовится к конфликту с Россией — увеличивает военные расходы, усиливает потенциалы по периметру границ, разворачивает миссии и операции на востоке Европы, сообщил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, во всех доктринальных документах Альянса РФ названа как «наиболее значительная и прямая угроза безопасности».

НАТО фактически ведет подготовку к возможному конфликту с Россией, — отметил он.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что внутри НАТО началась паника, потому что некому пожаловаться на действия Соединенных Штатов в отношении Гренландии. Она уточнила, что Североатлантический альянс продолжает демонизировать Россию и даже впутал в это еще и Китай вопреки всем «законам гравитации».

Также стало известно, что попытка США и Израиля устроить государственный переворот в Иране может привести к битве сверхдержав, которая подвинет Украину на задний план. По словам источников, беспорядки в стране удалось прекратить лишь после 10 января.

