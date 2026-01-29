НАТО заподозрили в подготовке к конфликту с Россией Дипломат Масленников уличил НАТО в фактической подготовке к конфликту с Россией

НАТО готовится к конфликту с Россией — увеличивает военные расходы, усиливает потенциалы по периметру границ, разворачивает миссии и операции на востоке Европы, сообщил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, во всех доктринальных документах Альянса РФ названа как «наиболее значительная и прямая угроза безопасности».

НАТО фактически ведет подготовку к возможному конфликту с Россией, — отметил он.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что внутри НАТО началась паника, потому что некому пожаловаться на действия Соединенных Штатов в отношении Гренландии. Она уточнила, что Североатлантический альянс продолжает демонизировать Россию и даже впутал в это еще и Китай вопреки всем «законам гравитации».

